20 сентября 2025 в 14:33

Рынска через суд добилась отдельной платежки по квартире покойного мужа

Божена Рынска Божена Рынска Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Писательница Божена Рынска через суд добилась права на отдельные платежные документы для оплаты своей доли коммунальных услуг в московской квартире покойного супруга Игоря Малашенко, сообщает РИА Новости. Решение вынесено в отношении квартиры, где зарегистрирована бывшая жена Малашенко Елена и их трое детей.

Суд частично удовлетворил исковые требования, постановив, что Рынска и ее дочь (каждая владеет по 1/10 доли) должны оплачивать строго свою часть коммунальных платежей через отдельные квитанции. Истица указывала, что с 2020 года лишена доступа в квартиру из-за смены замков.

Решение позволяет Рынске избежать рисков, связанных с возможной неуплатой коммунальных услуг другими собственниками. В судебной практике такая неуплата может стать основанием для признания доли незначительной с последующим принудительным выкупом. Квартира находится в совместной собственности пяти человек: Елены Малашенко (1/2), троих детей (по 1/10) и Рынски с дочерью (по 1/10).

Ранее Рынска была привлечена к административной ответственности за высказывания, разжигающие межнациональную рознь. Тверской районный суд признал ее виновной по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и назначил наказание в виде денежного взыскания.

Божена Рынска
квартиры
платежи
квитанции
суды
