15 сентября 2025 в 17:28

Божену Рынску оштрафовали за сказанные в интервью слова

Журналистка Рынска получила штраф в 20 тысяч рублей за разжигание ненависти

Известная журналистка Божена Малашенко (Рынска) была привлечена к административной ответственности за высказывания, разжигающие межнациональную рознь, сообщила прокуратура города Москвы. Тверской районный суд признал ее виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде денежного взыскания.

Поводом для судебного разбирательства стало интервью Рынски, которое было размещено в открытом доступе в интернете. В ходе проведенной Тверской межрайонной прокуратурой проверки было установлено, что в своем публичном выступлении журналистка допустила унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения.

По результатам рассмотрения административного дела суд полностью согласился с позицией обвинения и признал факт правонарушения доказанным. Ее оштрафовали на сумму 20 тысяч рублей.

Ранее юрист Екатерина Нечаева заявила NEWS.ru, что за оправдание терроризма певице Алле Пугачевой, которая положительно отозвалась о главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве, может грозить до пяти лет лишения свободы. Кроме того, по ее словам, суд может оштрафовать исполнительницу на сумму до 500 тысяч рублей.

