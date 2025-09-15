Божену Рынску оштрафовали за сказанные в интервью слова Журналистка Рынска получила штраф в 20 тысяч рублей за разжигание ненависти

Известная журналистка Божена Малашенко (Рынска) была привлечена к административной ответственности за высказывания, разжигающие межнациональную рознь, сообщила прокуратура города Москвы. Тверской районный суд признал ее виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде денежного взыскания.

Поводом для судебного разбирательства стало интервью Рынски, которое было размещено в открытом доступе в интернете. В ходе проведенной Тверской межрайонной прокуратурой проверки было установлено, что в своем публичном выступлении журналистка допустила унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения.

По результатам рассмотрения административного дела суд полностью согласился с позицией обвинения и признал факт правонарушения доказанным. Ее оштрафовали на сумму 20 тысяч рублей.

