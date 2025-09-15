Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 17:13

Юрист рассказала, что может грозить Пугачевой за оправдание терроризма

Юрист Нечаева: за оправдание терроризма Пугачевой может грозить пять лет тюрьмы

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Shutterstock/FOTODOM

За оправдание терроризма певице Алле Пугачевой, которая положительно отозвалась о главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве, может грозить до пяти лет лишения свободы, заявила NEWS.ru юрист Екатерина Нечаева. Кроме того, по ее словам, суд может оштрафовать исполнительницу на сумму до 500 тысяч рублей.

В заявлениях Аллы Пугачевой о Дудаеве действительно усматривается оправдание терроризма. Это статья 205.2 УК РФ. По данной статье предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо в размере дохода осужденного за период до трех лет. Также суд может приговорить к тюремному заключению на срок от двух до пяти лет, — сказала Нечаева.

Ранее адвокат Александр Трещев подал в суд на Пугачеву. Он потребовал взыскать с артистки 1,5 миллиарда рублей из-за интервью, в котором она положительно отозвалась о Дудаеве. Трещев уточнил, что Пугачева назвала террориста «порядочным человеком» и выразила сожаление в связи с его смертью.

Алла Пугачева
юристы
законы
терроризм
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Яна Стойкова
Я. Стойкова
