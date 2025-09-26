Божену Рынску наказали за оскорбления россиян: кто из русофобов следующий

Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей журналистку Божену Рынску (Малашенко) за унизительные высказывания в адрес русских. Она публично позволила себе оскорбить россиян в интервью, которое размещено в интернете. Кто еще из знаменитостей часто выступает с русофобскими высказываниями — в материале NEWS.ru.

Наргиз запретили въезд в РФ на 50 лет

Продюсер Максим Фадеев помог уроженке Узбекистана Наргиз стать известной и востребованной певицей. В 2019 году он расторг с ней контракт. Концертный директор Сергей Лавров рассказывал, что Наргиз страдала от алкогольной зависимости, скандалила, срывала концерты, работать с ней было невозможно.

В 2022-м Наргиз осудила проведение специальной военной операции на Украине, улетела в Узбекистан, оттуда критиковала Россию и россиян. Несмотря на свои высказывания, Наргиз в мае того же года прилетела в московский аэропорт Домодедово, но ее не впустили в страну и вручили запрет на въезд в течение 50 лет.

Наргиз продолжила оскорблять россиян. В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом она заявила, что «хороший русский — это мертвый русский». Карьера Наргиз в США и Европе не складывается, в Россию она уже не может вернуться.

Наргиз Закирова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Комик Идрак Мирзализаде покинул РФ из-за оскорблений россиян

Комик Идрак Мирзализаде родился в Азербайджане, учился в Белоруссии на факультете международной журналистки, а карьеру стендап-комика приехал строить в Россию. Он участвовал в шоу «Открытый микрофон», Stand Up и многих других. В YouTube-шоу «Разгоны» Мирзализаде неудачно пошутил на тему дискриминации при поиске жилья в Москве. Он заявил, что в арендованный квартире нашел матрас, который был в экскрементах и остался от предыдущих квартиросъемщиков, которые были русскими. Русские обмазываются фекалиями и ложатся спать, пошутил Мирзализаде.

Таганский районный суд арестовал комика на 10 суток. Его признали виновным по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В суде стендап-комик извинился за шутку, но было поздно. 30 августа 2022 года МВД России объявили нежелательным пребывание Мирзализаде в Российской Федерации.

Как Макаревич оскорблял россиян

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) чаще других звезд негативно высказывался о России, СВО и россиянах. Он называл граждан РФ, поддерживающих спецоперацию на Украине, подтявкивающим говном. Артист также говорил, что россияне привыкли везде гадить, эта привычка им досталась от кочевников.

В 2022 году Макаревич назвал тех, кто возмущался по поводу отъезда музыкантов-иноагентов из РФ, мудачьем, и заявил, что это Россия уехала от вас. Его слова вызвали большой общественный резонанс.

Андрей Макаревич Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Как Эльдар Джарахов до сих пор извиняется за оскорбления

В 2018 году блогер и музыкант Эльдар Джарахов назвал россиян «свиновирусами» в соцсети, но потом удалил скандальный пост. Но кеш его сообщения остался в интернете. Представители общественного движения «Мужское государство» (признано экстремистской организацией в РФ, деятельность запрещена) опубликовали скрин одиозной шутки, СМИ распространили информацию.

Джарахов извинился в соцсети. «Я приношу свои извинения перед каждым, кого это могло задеть или оскорбить. Я ни в коем случае не хотел этого делать. Я признаю, что написал абсолютную дичь и хрень, попытался пошутить — не получилось. Я ни в коем случае так не считаю. Я никогда не являлся русофобом и много раз говорил, что люблю страну, в которой родился и живу по сей день», — написал блогер.

Русофобский скандал мешает Эльдару в работе. Этим летом у Джарахова отменили концерт в Алтайском крае, и блогер снова извинился за публичное оскорбление россиян.

Дмитрий Назаров оскорбляет россиян в стихах

Актер Дмитрий Назаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с начала СВО начал сочинять оскорбительнее песенки и размещать их у себя в блоге. Артисту предложили уволиться из МХТ им. Чехова, вместе с женой-актрисой они переехали жить в Канны. За границей актер не так востребован, как это было в РФ.

В личном блоге Назаров назвал россиян поверхностным народом, в котором нет ничего глубинного. Он также говорил, что русские могут поверить в любую чушь. В своих стихах артист называл россиян изгоями мироздания.

Дмитрий Назаров Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Почему пока наказали только Рынску

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что наказание Божены Рынской за оскорбление россиян — это результат работы его команды.

«Мы в ее блоге сидим, проанализировали ее высказывания, обратились в органы. Мы считаем, что ее действия попадают как под Административный, так и под Уголовный кодекс», — сказал Бородин.

По его словам, форма оскорбления бывает разная. Рынска, говоря о России и россиянах, в отличии от того же Макаревича, часто использует ненормативную лексику.

По мнению Бородина, для того чтобы оскорбивших россиян иноагентов и русофобов чаще привлекали к ответственности, над этим необходимо работать, правоохранительные органы сами не в силах заметить и взять на свой контроль всех нарушителей закона.

«У нас большой список тех, кто оскорбляет Россию и россиян, сейчас наши юристы нарабатывают опыт по таким делам. Уверяю вас, со временем руки у нас дойдут до всех», — пообещал Бородин.

