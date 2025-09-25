Киркоров погряз в долгах? На что он живет и почему на него подали в суд

Киркоров погряз в долгах? На что он живет и почему на него подали в суд

В отношении певца Филиппа Киркорова подали иск и требуют вернуть старые долги перед Московским кредитным банком. Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила, что это недоразумение. В чем суть иска, кому до этого был должен Киркоров и почему он часто попадает в подобные ситуации с деньгами — в материале NEWS.ru.

Что известно о новом иске к Киркорову

Компания АО «Социум Трейд» подала иск к Филиппу Киркорову в Таганский суд Москвы. Фирма требует, чтобы артист вернул задолженность по кредиту, который брал в Московском кредитном банке на специальных условиях.

В АО «Социум Трейд» утверждают, что Киркоров вернул деньги не в полном объеме. С согласия должника Московский кредитный банк уступил право требования истцу, сообщили в суде. Это обычная практика, когда банк переступает (продает) долг другой организации, которая занимается возвратом долгов.

Слушание по делу Киркорова назначено на 13 октября. Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила NEWS.ru, что поданный иск — это ошибка.

«Об этой новости мы уже слышали, это какое-то недоразумение. Юристы сейчас разбираются в данном вопросе», — отметила Успенская.

Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как с Киркорова хотели взыскать 140 млн рублей

Филипп Киркоров не первый раз судится из-за долгов. В 2019 году к артисту и ООО «Филипп Киркоров Продакшн», которое выступило его поручителем, подал иск латвийский банк ABLV. Банковская организация требовала взыскать долг по кредиту €651 тыс., а также заплатить пени, неустойку и штраф.

В латвийском банке, работающем с жителями стран СНГ, Киркоров брал заем для своего масштабного шоу «Я». Певец утверждал, что затраты не окупились, шоу не принесло ожидаемой прибыли. В 2018 году банк перешел к ликвидации, и артист решил по кредиту больше не платить.

В 2019 году Таганский суд столицы обязал певца выплатить €780 тыс., на тот момент речь шла о 140 млн рублей.

В 2021 году судебные приставы завели исполнительные производство, они могли наложить арест на квартиру, машину и другие активы певца, а также продать их в счет уплаты долга. Но через несколько месяцев Мосгорсуд отменил это решение. Все исполнительные производства в отношении певца были прекращены.

Кому еще был должен Киркоров

В 2021 году на Киркорова было составлено 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов, они поступили в Таганский суд Москвы. По каждому из протоколов, выписанных столичной Госавтоинспекцией, артисту грозило наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Киркоров погасил все долги, производство по материалам было приостановлено.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В апреле 2024 года ситуация повторилась, но с меньшим размахом. Мировой судья судебного участка № 371 Таганского района Москвы обязал Киркорова выплатить штраф за неуплату ранее выписанного штрафа — 6 тыс. рублей. В том же 2024 году суд взыскал с Киркорова налоговую задолженность за 2022 год в размере 8 млн рублей.

Финансовые привычки Киркорова

Киркоров признавался, что любит тратить деньги на себя и свое окружение, не привык экономить и откладывать на черный день. Артист все делает с королевским размахом и шиком. Содержание особняка в Мякинино обходится артисту в 2 млн рублей в месяц. Раньше певец тратился только на лимузины и брендовую одежду, но с появлением сына и дочери у него появилась еще одна статья расходов. Его дети учатся в лучших частных школах, часто ездят в путешествия и получают дорогие подарки.

«Я только и делаю, что инвестирую в себя, в свои шоу, в свои костюмы. Появишься в одном и том же второй раз — вы сразу напишете: „У Киркорова деньги кончились!“ А у меня когда денег даже не было, я создавал вид, что они у меня есть: ездил на дорогих лимузинах, летал на самолетах со своими портретами. Большие деньги — я заложил квартиру и все остальное», — признавался певец.

Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что сказал об иске экс-директор Киркорова

Бывший директор артиста продюсер Леонид Дзюник поделился мнением с NEWS.ru, что новый иск к артисту может быть пиаром банка.

«МКБ нужен этот самый пиар. Вот они нашли, на ком пропиариться. Такое бывает сплошь и рядом. Сначала они заманивают к себе клиентами известных людей, а потом выискивают, как бы их чем-то укусить», — сказал Дзюник.

Продюсер отметил, что у Филиппа всегда расходы превышали доходы. Но при этом, по его словам, нельзя сказать, что Киркоров не считает деньги и относится к финансам безрассудно.

«Деньги любят счет, и я не могу сказать, что Филипп бездумно налево и направо разбрасывается. Нет, у него все конкретно. Он может прийти в магазин, час ходить, отбирать себе одежду, потом пойти в примерочную, начать мерить и уйти из магазина, ничего не взяв. Потому что он прекрасно все понимает. У него каждая копейка на счету. Тем более сейчас, когда не так уж много концертов», — сказал Дзюник.

Читайте также:

«Здесь не дожить до 40». Тайна смерти лидера «Сектора Газа». Все версии

Жена Диброва вся в фингалах. Измены, порча, синяки: кто желает ей зла

Цена предательства. Смольянинов лишён авто за долги в РФ: Галкин следующий