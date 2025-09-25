Киркоров погряз в долгах? На что он живет и почему на него подали в суд

В отношении певца Филиппа Киркорова подали иск и требуют вернуть старые долги перед Московским кредитным банком. Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила, что это недоразумение. В чем суть иска, кому до этого был должен Киркоров и почему он часто попадает в подобные ситуации с деньгами — в материале NEWS.ru.
Что известно о новом иске к Киркорову
Компания АО «Социум Трейд» подала иск к Филиппу Киркорову в Таганский суд Москвы. Фирма требует, чтобы артист вернул задолженность по кредиту, который брал в Московском кредитном банке на специальных условиях.
В АО «Социум Трейд» утверждают, что Киркоров вернул деньги не в полном объеме. С согласия должника Московский кредитный банк уступил право требования истцу, сообщили в суде. Это обычная практика, когда банк переступает (продает) долг другой организации, которая занимается возвратом долгов.
Слушание по делу Киркорова назначено на 13 октября. Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила NEWS.ru, что поданный иск — это ошибка.
«Об этой новости мы уже слышали, это какое-то недоразумение. Юристы сейчас разбираются в данном вопросе», — отметила Успенская.
Как с Киркорова хотели взыскать 140 млн рублей
Филипп Киркоров не первый раз судится из-за долгов. В 2019 году к артисту и ООО «Филипп Киркоров Продакшн», которое выступило его поручителем, подал иск латвийский банк ABLV. Банковская организация требовала взыскать долг по кредиту €651 тыс., а также заплатить пени, неустойку и штраф.
В латвийском банке, работающем с жителями стран СНГ, Киркоров брал заем для своего масштабного шоу «Я». Певец утверждал, что затраты не окупились, шоу не принесло ожидаемой прибыли. В 2018 году банк перешел к ликвидации, и артист решил по кредиту больше не платить.
В 2019 году Таганский суд столицы обязал певца выплатить €780 тыс., на тот момент речь шла о 140 млн рублей.
В 2021 году судебные приставы завели исполнительные производство, они могли наложить арест на квартиру, машину и другие активы певца, а также продать их в счет уплаты долга. Но через несколько месяцев Мосгорсуд отменил это решение. Все исполнительные производства в отношении певца были прекращены.
Кому еще был должен Киркоров
В 2021 году на Киркорова было составлено 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов, они поступили в Таганский суд Москвы. По каждому из протоколов, выписанных столичной Госавтоинспекцией, артисту грозило наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Киркоров погасил все долги, производство по материалам было приостановлено.
В апреле 2024 года ситуация повторилась, но с меньшим размахом. Мировой судья судебного участка № 371 Таганского района Москвы обязал Киркорова выплатить штраф за неуплату ранее выписанного штрафа — 6 тыс. рублей. В том же 2024 году суд взыскал с Киркорова налоговую задолженность за 2022 год в размере 8 млн рублей.
Финансовые привычки Киркорова
Киркоров признавался, что любит тратить деньги на себя и свое окружение, не привык экономить и откладывать на черный день. Артист все делает с королевским размахом и шиком. Содержание особняка в Мякинино обходится артисту в 2 млн рублей в месяц. Раньше певец тратился только на лимузины и брендовую одежду, но с появлением сына и дочери у него появилась еще одна статья расходов. Его дети учатся в лучших частных школах, часто ездят в путешествия и получают дорогие подарки.
«Я только и делаю, что инвестирую в себя, в свои шоу, в свои костюмы. Появишься в одном и том же второй раз — вы сразу напишете: „У Киркорова деньги кончились!“ А у меня когда денег даже не было, я создавал вид, что они у меня есть: ездил на дорогих лимузинах, летал на самолетах со своими портретами. Большие деньги — я заложил квартиру и все остальное», — признавался певец.
Что сказал об иске экс-директор Киркорова
Бывший директор артиста продюсер Леонид Дзюник поделился мнением с NEWS.ru, что новый иск к артисту может быть пиаром банка.
«МКБ нужен этот самый пиар. Вот они нашли, на ком пропиариться. Такое бывает сплошь и рядом. Сначала они заманивают к себе клиентами известных людей, а потом выискивают, как бы их чем-то укусить», — сказал Дзюник.
Продюсер отметил, что у Филиппа всегда расходы превышали доходы. Но при этом, по его словам, нельзя сказать, что Киркоров не считает деньги и относится к финансам безрассудно.
«Деньги любят счет, и я не могу сказать, что Филипп бездумно налево и направо разбрасывается. Нет, у него все конкретно. Он может прийти в магазин, час ходить, отбирать себе одежду, потом пойти в примерочную, начать мерить и уйти из магазина, ничего не взяв. Потому что он прекрасно все понимает. У него каждая копейка на счету. Тем более сейчас, когда не так уж много концертов», — сказал Дзюник.
Читайте также:
«Здесь не дожить до 40». Тайна смерти лидера «Сектора Газа». Все версии
Жена Диброва вся в фингалах. Измены, порча, синяки: кто желает ей зла
Цена предательства. Смольянинов лишён авто за долги в РФ: Галкин следующий