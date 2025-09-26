Известную российскую журналистку наказали за унижение русских Суд оштрафовал Божену Рынску на 20 тысяч рублей за унизительные слова о русских

Московский суд оштрафовал журналистку Божену Рынску (настоящее имя — Божена Малашенко) за унизительные высказывания в адрес русских, сказано в судебных документах. Ей назначили штраф в размере 20 тысяч рублей, передает РИА Новости. Журналистка позволила себе оскорбительные высказывания в одном из интервью.

Как усматривается из материалов дела, Малашенко Б. Л. публично в интервью, размещенном в сети Интернет, допускает высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности (русских), — отмечается в документах суда.

Ранее сообщалось, что Рынска через суд добилась права на отдельные платежные документы для оплаты своей доли коммунальных услуг в московской квартире покойного супруга Игоря Малашенко. Решение вынесено в отношении квартиры, где зарегистрирована бывшая жена Малашенко Елена и их трое детей. Суд частично удовлетворил исковые требования, постановив, что Рынска и ее дочь (каждая владеет по 1/10 доли) должны оплачивать строго свою часть коммунальных платежей через отдельные квитанции. Истица указывала, что с 2020 года лишена доступа в квартиру из-за смены замков.