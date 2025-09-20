В Госдуме резко ответили на отказ Зеленского от документов об окончании СВО

В Госдуме резко ответили на отказ Зеленского от документов об окончании СВО Депутат Колесник: подписывать с Зеленским документы нет смысла

Президент Украины Владимир Зеленский потерял легитимность, подписывать с ним документы нет смысла, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, руководство России само решит, когда заканчивать боевые действия и закреплять это на бумаге.

Любые боевые действия заканчиваются подписанием документов. Зеленский сам является нелегитимным, для него бумаги — официальные, неофициальные — ничего не значат. Его уже ни о чем никто не спрашивает, он катается по гостям, пьет кофе, пока украинцы умирают, а их родные получают гробы. Официальные документы с ним подписывать нет смысла, так как он нелегитимен, — отметил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что власти Киева не собираются умирать за Украину. В качестве примера он привел сообщения о наличии у главы СНБО Украины Рустема Умерова восьми квартир и вилл в США.

Российский верховный главнокомандующий сам решит, когда закончится конфликт, и закрепят это документально со странами, готовыми прекратить боевые действия на Украине, бессмысленный загон украинцев. А сами украинские власти умирать не собираются, Умеров себе виллы, квартиры купил в США, Зеленский. Чем дольше длится конфликт, тем больше денег получит нелегитимное руководство Украины за рубежом, — подытожил Колесник.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не приемлет безусловного прекращения огня по «корейскому сценарию». По его словам, Киев требует гарантии безопасности от западных стран как условие завершения конфликта.