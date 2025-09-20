«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 14:26

Раскрыто, о каких продуктах забудут россияне при резком росте цен

NTech: рынок продуктов в России может сократиться на 5% из-за скачка цен

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Резкий скачок цен может привести к сокращению рынка продуктов питания в РФ примерно на 5%, выяснили эксперты компании NTech. Как пишет ТАСС, в первую очередь россияне откажутся от морепродуктов, напитков, фруктов и овощей — их объемы реализации снизятся на 12–16%. Продажи тропических и экзотических фруктов могут обрушиться на 57%, мясных фаршей — на 42%.

Положительную динамику, по их данным, покажут бакалея (+16%), яйца (+9%) и молочная продукция (+3%). Резко вырастут продажи макарон (+51%), крабовых палочек — на 35% и сахара — на 28%.

Тем временем подсолнечное масло «Олейна» в российских магазинах подешевело на 11,8% за неделю, с 6 по 13 сентября. Индекс Мишек, отслеживающий инфляцию по 14 популярным продуктам, также снизился на 1,6%.

Ранее гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов рассказал, что в октябре россиян ожидает рост цен на овощи, которые не входят в борщевой набор. По его словам, огурцы и помидоры подорожают на 8–15%. При этом стоимость кабачков, баклажанов и перца увеличится минимум на 35–40%, считает эксперт.

продукты
цены
финансы
магазины
