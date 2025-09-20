Соседка раскрыла секрет варенья с орехами. Теперь только так! Густое сливовое объедение

Варенье из сливы с грецкими орехами — это не просто десерт, а настоящая поэзия вкуса! Густое, ароматное, с благородной горчинкой орехов и бархатистой текстурой, оно станет жемчужиной вашей коллекции заготовок. Это варенье идеально к сырной тарелке, блинам или просто к чаю в долгий зимний вечер. Оно напоминает о лете, но с глубоким «взрослым» характером. Готовится несложно, но результат впечатляет.

Вам понадобится 1 кг слив (лучше «венгерка»), 1 кг сахара, 200 г грецких орехов, 1 ч. л. корицы, сок половины лимона. Сливы вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде, крупно порубите. Сложите сливы в таз, пересыпьте сахаром, оставьте на 3–4 часа. Варите на медленном огне 30 минут, снимая пену. Добавьте орехи и корицу, варите еще 15 минут. В конце влейте лимонный сок. Разлейте по стерильным банкам, закатайте. Переверните до остывания.

