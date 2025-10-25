Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 05:46

Смешиваю стакан варенья с содой — и получается вкуснейший пирог: старинный рецепт — всегда выручает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смешиваю стакан варенья с содой — и получается вкуснейший пирог. Этот старинный рецепт всегда выручает в повседневной жизни. Такой пирог особенно хорош с молоком или чаем, а его приготовление занимает минимум времени и усилий.

Вам понадобится: 1 стакан любого варенья (лучше с кислинкой), 1 стакан муки, 1 ч. л. соды, 2 яйца и 100 г сливочного масла. Смешайте варенье с содой и оставьте на 3–5 минут — вы увидите, как масса вспенится и потемнеет. Добавьте растопленное остывшее масло, яйца и постепенно вводите муку, тщательно перемешивая. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Вылейте его в смазанную форму и выпекайте при 180 °C 25–30 минут.

Вкус пирога получается нежным и влажным, с легкой фруктовой кислинкой и карамельными нотами, а текстура напоминает классический бисквит, но более рыхлый и воздушный.

Ранее стало известно, как вместо обычной шарлотки приготовить шоколадную: пирог «Мечта сладкоежки».

Дарья Иванова
Д. Иванова
