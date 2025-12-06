В США рассказали, реалистичны ли требования Европы по Украине TAC: требования Европы по миру на Украине возможны только в теории

Европейские требования по достижению мира на Украине осуществимы только в теории с учетом определения «мира» от властей Киева, пишет издание The American Conservative. По мнению автора статьи, любое потенциальное соглашение будет содержать тяжелые условия для страны из-за текущей ситуации на фронте.

Любое мирное соглашение по Украине, если таковое будет достигнуто, будет включать в себя тяжелые условия для Киева из-за текущей ситуации на поле боя. Игнорирование этой реальности подобно продлению конфликта еще на несколько лет, — говорится в материале.

По мнению издания, европейские страны пока не включились в активные действия по урегулированию, ограничиваясь критикой с международных трибун.

Ранее стало известно, что новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе. В частности, страны ЕС были представлены как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Брюсселю, которыми руководят правительства, подавляющие демократию и заглушающие голоса стремящихся к более националистическому развороту.