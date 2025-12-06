Атаки ВСУ по Новороссийску привели к неожиданному эффекту TNI: атаки ВСУ по Новороссийску лишь повысили цены на энергоресурсы

Атаки ВСУ по Новороссийску лишь спровоцировали рост мировых цен на энергоносители, сказано в публикации издания The National Interest. Россия, как сказано в статье, восстановилась от произошедшего в кратчайшие сроки.

Русским удалось возобновить операции в течение нескольких дней после атаки. Факт остается фактом: украинские удары лишь подняли стоимость энергии для всех, — сообщает TNI.

Автор также указывает на то, что, атака выглядит как отчаянная попытка выиграть время, но ее эффект оказался минимальным. Несмотря на все усилия, российская армия остается устойчивой, отмечается в статье.

Ранее стало известно, что утром 29 ноября ВСУ атаковали безэкипажными катерами одно из выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Дальнейшая эксплуатация причала не представляется возможной. В КТК подчеркнули, что удар по причалу стал третьей атакой по гражданскому объекту, который не подвергнут санкциям и рестрикциям, что говорит о его международном статусе.