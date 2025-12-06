Ужин из серии «чем проще, тем лучше»: полноценное блюдо из картошки и курицы в духовке

Готовим ужин из серии «чем проще, тем лучше». С этим рецептом у вас выйдет отменное полноценное блюдо из картошки и курицы в духовке.

Вам понадобится: 6–8 картофелин, 4 куриных бедра, 2 луковицы, 3 соленых огурца, 2 помидора, 150 г сыра, 2 ст. л. майонеза, 50 г сливочного масла, соль, перец, специи. В глубокую форму для запекания выложите слоями: нарезанный кольцами лук, кусочки сливочного масла, крупно нарезанный картофель, куриные бедра (кожей вверх), нарезанные соленые огурцы. Посолите, поперчите, добавьте специи. Накройте фольгой и запекайте 50 минут при 200°C. Затем снимите фольгу, посыпьте нарезанными помидорами и смесью тертого сыра с майонезом. Готовьте еще 10–15 минут до золотистой корочки.

Вкус этого блюда — невероятно гармоничный: нежная картошка, пропитанная соками курицы и масла, сочное мясо с хрустящей кожицей, пикантные нотки соленых огурцов и сливочная сырная корочка. Все ингредиенты идеально дополняют друг друга, создавая потрясающий вкус без лишних хлопот!

