От такой закуски вы точно не поправитесь, а хрустит — просто отпад: нужна лишь грудка, яйцо и специи

Приготовьте невероятно вкусные малокалорийные куриные палочки. Для этого нужна лишь грудка, яйцо и специи. От такой закуски вы точно не поправитесь, а хрустит — просто отпад! Всего 85 ккал на 100 граммов.

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 1 яйцо, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. чесночного порошка, 1/2 ч. л. лукового порошка, соль, перец по вкусу. Куриное филе измельчите в блендере до однородности вместе с яйцом и специями. Полученный фарш переложите в кондитерский мешок или плотный пакет с отрезанным уголком. Отсадите тонкие палочки длиной 6–8 см на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке при 200 °C около 20–25 минут, оставив дверцу приоткрытой для лучшей циркуляции воздуха и хрустящей корочки.

Вкус — нежные, сочные внутри и слегка хрустящие снаружи палочки с насыщенным ароматом специй. Их можно есть как самостоятельную закуску или с легким соусом на основе греческого йогурта.

