ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 17:01

От такой закуски вы точно не поправитесь, а хрустит — просто отпад: нужна лишь грудка, яйцо и специи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте невероятно вкусные малокалорийные куриные палочки. Для этого нужна лишь грудка, яйцо и специи. От такой закуски вы точно не поправитесь, а хрустит — просто отпад! Всего 85 ккал на 100 граммов.

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 1 яйцо, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. чесночного порошка, 1/2 ч. л. лукового порошка, соль, перец по вкусу. Куриное филе измельчите в блендере до однородности вместе с яйцом и специями. Полученный фарш переложите в кондитерский мешок или плотный пакет с отрезанным уголком. Отсадите тонкие палочки длиной 6–8 см на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке при 200 °C около 20–25 минут, оставив дверцу приоткрытой для лучшей циркуляции воздуха и хрустящей корочки.

Вкус — нежные, сочные внутри и слегка хрустящие снаружи палочки с насыщенным ароматом специй. Их можно есть как самостоятельную закуску или с легким соусом на основе греческого йогурта.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из селедки, — бюджетная закуска на новый год: вкуснее тарталеток и канапе.

Проверено редакцией
Читайте также
Больше никаких зраз и голубцов! Леплю сырные кнедлики с шампиньонами — простые ингредиенты и 2 минуты на жарку
Общество
Больше никаких зраз и голубцов! Леплю сырные кнедлики с шампиньонами — простые ингредиенты и 2 минуты на жарку
Нашел полезную альтернативу чипсам — запекаю нут с паприкой: хрустящий полезный перекус с минимумом калорий
Общество
Нашел полезную альтернативу чипсам — запекаю нут с паприкой: хрустящий полезный перекус с минимумом калорий
Беру картошку и фарш — делаю чудо: зразы с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Сытнее любых котлет
Общество
Беру картошку и фарш — делаю чудо: зразы с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Сытнее любых котлет
Беру курицу и грибы — творю чудо: нежное суфле под сырной шапкой. Не жюльен, а вкуснее!
Общество
Беру курицу и грибы — творю чудо: нежное суфле под сырной шапкой. Не жюльен, а вкуснее!
Ленивая лепешка с копченой курицей и сыром — вкуснятина без мороки: смешали за 5 минут, и на сковородку
Общество
Ленивая лепешка с копченой курицей и сыром — вкуснятина без мороки: смешали за 5 минут, и на сковородку
закуски
рецепты
курица
диеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Норвегии назвали выгодополучателей от недопуска российских спортсменов
Новые «Люди в черном»: когда выйдет, сюжет, вернется ли Уилл Смит
«Ведро воды на голову»: стратегия нацбезопасности США привела ЕС в ужас
«Деньги уходят в другие места»: в Чехии призвали проверить помощь Киеву
Политолог ответил, закончится ли политическая карьера Ермака
Появились кадры задержания убийц тюменского продавца машин
Европейский лидер анонсировал визит крупной делегации в Москву
Грозный призыв Маска заставил Медведева написать всего одно слово
«Звучит обнадеживающе»: в США предпочли критиковать ЕС вместо России
Мужчина искусственным дыханием спас змею
Профадаптация: на ТИЭФ раскрыли проекты Татарстана для участников СВО
В России оценили шансы на заключение сделки по Украине до конца года
Физрук позвал 15-летнюю школьницу замуж в стенах Следственного комитета
Турция сделала заявление после атак на суда в Черном море
«Есть еще переработка борщевика»: «зеленой чуме» нашли применение
Без приглашения: коммунальщикам разрешат врываться в квартиры россиян?
На ТИЭФ-2025 Херсонская область заключила более 12 соглашений о партнерстве
Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Маска за синие галочки
Один из богатейших людей мира призвал ликвидировать Евросоюз
Книга рекордов, родство с женой Харламова, СВО: как живет Анна Ковальчук
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.