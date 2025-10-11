Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 11:45

Творожный пирог с сочными сливами — очень вкусный и нежный! Долго остается свежим и суперсочным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Конец лета — это не только время щедрого урожая, но и прекрасный повод побаловать себя и своих близких сезонными десертами. И творожный пирог со сливами — именно то, что нужно для уютного семейного чаепития. Его прелесть в идеальном балансе вкусов: нежная, чуть плотная творожная основа с ванильными нотками служит идеальным фоном для сочных, кисло-сладких слив, которые в процессе выпекания становятся еще ароматнее. Этот пирог невероятно влажный, но при этом совсем не тяжелый. Он настолько прост в приготовлении, что с ним справится даже начинающий кулинар, а результат всегда выглядит по-праздничному эффектно, особенно если посыпать пирог хрустящей миндальной стружкой.

Для приготовления вам понадобится: 400 граммов творога, 300 граммов слив, 2 яйца, 80 граммов сахара, 2 столовые ложки муки или кукурузного крахмала, половина чайной ложки ванильного экстракта и столовая ложка миндальной стружки для посыпки. Духовку разогрейте до 175 градусов. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом или застелите пергаментом. Сливы помойте, разрежьте на половинки и удалите косточки, а затем нарежьте их на дольки. Если сливы очень водянистые, можно слегка обжарить их на сухой сковороде пару минут, чтобы испарилась лишняя влага. В большой миске тщательно взбейте блендером творог, яйца, сахар, ванильный экстракт и муку до получения абсолютно гладкой, однородной массы. Вылейте примерно половину творожной массы в подготовленную форму и разровняйте. Равномерно разложите поверх сливовые дольки. Залейте фрукты оставшейся творожной массой. Сверху посыпьте пирог миндальной стружкой — она даст чудесный аромат и хрустящую корочку. Выпекайте пирог в духовке около 50 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить почти сухой. Дайте пирогу полностью остыть в форме, только тогда его будет легко нарезать. Подавайте его к чаю или кофе, наслаждаясь гармонией простых и таких вкусных ингредиентов.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

