Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 октября 2025 в 20:01

Россиянам рассказали о новых схемах мошенников

МВД: мошенники начали звонить от имени ФНС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали звонить от имени ФНС, предлагая получить срочное письмо или оплатить накопившийся долг, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале. При этом они не забывают требовать назвать код из СМС для «подтверждения».

Особенно активно мошенники действуют от имени ФНС в завершении календарных периодов и в преддверии официального срока подачи декларации 3-НДФЛ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники обманули участника спецоперации, похитив у него 15,8 млн рублей. В сентябре 26-летний житель Зеленогорска получил звонок от женщины, которая представилась деканом его университета. Она попросила срочно зарегистрироваться на «Госуслугах» и предоставила ему ссылку. После этого его аккаунт взломали.

До этого МВД РФ сообщило о новой схеме мошенничества, нацеленной на родственников погибших бойцов. Злоумышленники собирают данные через фотографии могил и используют их для психологического давления.

мошенники
полиция
МВД
ФНС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о подготовке Великобритании к размещению войск на Украине
ПВО вновь сработала в небе над Москвой
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Газе
Ученые рассказали, почему иногда полезно смотреть фильмы ужасов
Как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник
Российско-китайский фильм дважды стал лауреатом Пхеньянского кинофестиваля
В российском регионе раскрыли, как жить с ограничениями мобильной Сети
Раскрыта информация о россиянах на Ямайке перед ураганом «Мелисса»
Белоруссия готова к диалогу с ЕС при соблюдении нескольких условий
Хоккеист «Спартака» сообщил о кокаине в допинг-пробе
«Дали свои плоды»: Харламов отреагировал на смерть Мухича
Карл III открыл первый в Великобритании мемориал ЛГБТ-военным
В ХАМАС объяснили отмену передачи останков израильского заложника
Полиция отчиталась о выявленных нарушениях миграции в ДНР
В Севастополе произошел разлив нефтепродуктов после крушения крана
Силы ПВО России за пять часов сбили 15 украинских дронов
Назван новый российский генконсул в Гуанчжоу
Медведев предложил способ увековечивания памяти о бойцах СВО
Минюст включил песню «Розы гибнут на газонах…» в список экстремистских
В МИД России рассказали о тревожных тенденциях в активности НАТО
Дальше
