Россиянам рассказали о новых схемах мошенников

Мошенники начали звонить от имени ФНС, предлагая получить срочное письмо или оплатить накопившийся долг, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале. При этом они не забывают требовать назвать код из СМС для «подтверждения».

Особенно активно мошенники действуют от имени ФНС в завершении календарных периодов и в преддверии официального срока подачи декларации 3-НДФЛ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники обманули участника спецоперации, похитив у него 15,8 млн рублей. В сентябре 26-летний житель Зеленогорска получил звонок от женщины, которая представилась деканом его университета. Она попросила срочно зарегистрироваться на «Госуслугах» и предоставила ему ссылку. После этого его аккаунт взломали.

До этого МВД РФ сообщило о новой схеме мошенничества, нацеленной на родственников погибших бойцов. Злоумышленники собирают данные через фотографии могил и используют их для психологического давления.