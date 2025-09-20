«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 15:27

В Сети показали карту будущей ВСМ между двумя столицами

Опубликована карта ВСМ Москва — Петербург

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург планирует соединить две столицы через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, сообщает РБК. На маршруте планируют построить 18 станций, включая крупные транспортные узлы в Москве и Санкт-Петербурге.

Масштабный проект предусматривает девять этапов. Нулевой — в Санкт-Петербурге и пригороде, заключительный — в Москве-Алабушево. Протяженность ВСМ составит 679 км, запуск в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Ранее стало известно, что планируемая ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом входит в проект развития столичного метрополитена на 2026–2030 годы. Движение по ней могут запустить уже во втором квартале 2028 года. По данным Минтранса РФ, билет на высокоскоростную железную дорогу Москва — Петербург на начальном этапе будет стоить на уровне 8905 рублей.

До этого руководитель городского департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал, что власти планируют внедрить беспилотное метро в Москве. По его словам, оно может заработать к концу следующего года.

ВСМ
карты
Москва
Санкт-Петербург
