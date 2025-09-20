В Сети появились фотографии первого снега в Якутске

В Якутске выпал первый снег, сообщает Telegram-канал SHOT. За сутки из-за осадков произошло десять ДТП, одно из них в области — там столкнулись сразу три машины. На выездах из города образовались пробки.

Тем временем якутские автомобилисты выстроились в длинные очереди в шиномонтажные мастерские, чтобы поменять резину на зимнюю. Местные жители не унывают и активно делятся в соцсетях фотографиями с первыми снеговиками.

Из-за погоды региональный Минтранс был вынужден сообщить об отмене некоторых междугородних автобусных рейсов. Автолюбителей попросили быть осторожнее на дороге и соблюдать скоростной режим из-за повышенной аварийной опасности.

Ранее заморозки и осадки в городе прогнозировали еще в четверг. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о похолодании не только жителей Якутска, дожди и ветер на этой неделе ожидаются на Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях.

Тем временем ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда первый снег увидят москвичи. По словам эксперта, зимняя погода в столицу придет в конце ноября, он пообещал, что снега будет много.