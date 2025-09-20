«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 15:27

В Сети появились фотографии первого снега в Якутске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Якутске выпал первый снег, сообщает Telegram-канал SHOT. За сутки из-за осадков произошло десять ДТП, одно из них в области — там столкнулись сразу три машины. На выездах из города образовались пробки.

Тем временем якутские автомобилисты выстроились в длинные очереди в шиномонтажные мастерские, чтобы поменять резину на зимнюю. Местные жители не унывают и активно делятся в соцсетях фотографиями с первыми снеговиками.

Из-за погоды региональный Минтранс был вынужден сообщить об отмене некоторых междугородних автобусных рейсов. Автолюбителей попросили быть осторожнее на дороге и соблюдать скоростной режим из-за повышенной аварийной опасности.

Ранее заморозки и осадки в городе прогнозировали еще в четверг. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о похолодании не только жителей Якутска, дожди и ветер на этой неделе ожидаются на Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях.

Тем временем ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда первый снег увидят москвичи. По словам эксперта, зимняя погода в столицу придет в конце ноября, он пообещал, что снега будет много.

Якутск
снег
пробки
снеговики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе хотят опорочить улицу легендарного русского полководца
Россиянам назвал и лучшие места для бюджетного отдыха за границей
Эволюция «Гераней» и новые войска ВСУ: новости СВО к вечеру 20 сентября
Ливни в Дагестане обрушили мост
В Казани сняли на видео, как кортеж выезжал на встречку и стрелял в воздух
Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская
Захарова озвучила, кто стоит за всеми решениями Ющенко
Рейтинг одобрения Мерца в ФРГ установил антирекорд
Монахам установили необычный запрет
В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok
«Воскресший» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
Участники «Интервидения» от ЮАР раскрыли сильнейшего противника на конкурсе
Одна из стран — участников «Интервидения» призналась, что хочет фит с SHAMAN
Зеленский объявил о подготовке нового обмена пленными с Россией
В США назвали самые востребованные профессии в ближайшие десять лет
Российская спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года
В Ломоносове ищут хулигана, укравшего флаг России
Новые «Букины», рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Врачи заставили понервничать беременную Тодоренко
Израиль «вцепился» еще в одну ближневосточную страну
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.