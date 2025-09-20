Двое рабочих оказались заживо погребены под землей на стройке При строительстве канализации в Новороссийске погибли двое рабочих

При строительстве ливневой канализации на улице Красина в Новороссийске произошло обрушение грунта боковой стенки траншеи, в результате чего погибли двое рабочих, сообщила пресс-служба мэрии города. Спасатели незамедлительно прибыли на место, но извлеченные из-под завала рабочие скончались от полученных травм.

Местные власти отметили, что ранее на строительных объектах подрядной организации нарушений зафиксировано не было. По факту случившегося проводится проверка для установления всех обстоятельств и причин трагедии.

Ранее в строящемся жилом комплексе «Черника» в Уфе произошло падение башенного крана из-за обрыва троса, в результате чего пострадали рабочие. Инцидент произошел при проведении строительных работ, когда трос, удерживающий конструкцию, не выдержал нагрузки.

До этого мигрант-монтажник разбился насмерть на стройке судебного квартала в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, 23-летний иностранный работник не применял средств индивидуальной защиты.