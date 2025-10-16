Скончался ветеран ВОВ, который был знаком с Путиным В возрасте 97 лет умер жавший руку Путину ветеран ВОВ Николай Кизюн

На 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн, известный своей встречей с президентом России Владимиром Путиным во время одного из парадов Победы, пишет MK.RU. За годы службы он был удостоен множества государственных наград, включая орден Октябрьской Революции, два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, а также ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени.

В августе 2025 года ветерану пришлось пережить два тяжелых удара: сначала умер его сын, после чего к пожилому мужчине пришла вдова покойного в сопровождении нотариуса. Под предлогом оформления наследственных документов слабовидящему Кизюну дали на подпись бумаги об отказе от права собственности на его квартиру.

Женщина объяснила это необходимостью переоформления жилья на внука, ссылаясь на предполагаемую последнюю волю умершего сына. Однако фактически она планировала незаконно завладеть недвижимостью. 7 октября судебные органы восстановили имущественные права ветерана, вернув ему квартиру.

Ранее умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин, он скончался в Великом Новгороде на 98-м году жизни. В официальном заявлении мэрии выражаются глубокие соболезнования родным и близким покойного. Турыгин был призван на службу в Красную армию в 1944 году, когда ему исполнилось 17 лет. Пройдя подготовку в Пятигорском танковом училище на должность командира танкового орудия, он принимал участие в боевых операциях по освобождению Украины и Польши.