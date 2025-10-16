Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 09:05

Скончался ветеран ВОВ, который был знаком с Путиным

В возрасте 97 лет умер жавший руку Путину ветеран ВОВ Николай Кизюн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн, известный своей встречей с президентом России Владимиром Путиным во время одного из парадов Победы, пишет MK.RU. За годы службы он был удостоен множества государственных наград, включая орден Октябрьской Революции, два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, а также ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени.

В августе 2025 года ветерану пришлось пережить два тяжелых удара: сначала умер его сын, после чего к пожилому мужчине пришла вдова покойного в сопровождении нотариуса. Под предлогом оформления наследственных документов слабовидящему Кизюну дали на подпись бумаги об отказе от права собственности на его квартиру.

Женщина объяснила это необходимостью переоформления жилья на внука, ссылаясь на предполагаемую последнюю волю умершего сына. Однако фактически она планировала незаконно завладеть недвижимостью. 7 октября судебные органы восстановили имущественные права ветерана, вернув ему квартиру.

Ранее умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин, он скончался в Великом Новгороде на 98-м году жизни. В официальном заявлении мэрии выражаются глубокие соболезнования родным и близким покойного. Турыгин был призван на службу в Красную армию в 1944 году, когда ему исполнилось 17 лет. Пройдя подготовку в Пятигорском танковом училище на должность командира танкового орудия, он принимал участие в боевых операциях по освобождению Украины и Польши.

ветераны
ВОВ
смерти
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала о синдроме второй молодости
Врач в Шотландии искалечил 200 человек и получал огромную пенсию 11 лет
Известная сеть 7-Eleven может открыть свои магазины в России
Водитель экскаватора случайно откопал более сотни человеческих костей
Промышленное строительство нового поколения: стандарты, ошибки, практика
Ведущая премии «Все Цвета Джаза» раскрыла, за кого болеет из участников
Эксперт назвал размер пособия по беременности и родам в 2026 году
На RT показали фильм о слепых ветеранах СВО
Путин ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
В Индонезии произошло сильное землетрясение
Индийский дипломат ответил на заявления Трампа о российской нефти
Сбой произошел в работе петербургского метро
Россиян предупредили о фейках про запрет выезда за границу для мужчин
ВСУ собираются бросить бывших заключенных в наступление
Лихорадка чикунгунья добралась до популярного у россиян островного курорта
В США назвали причину крушения батискафа «Титан» в 2023 году
В Geely объяснили, почему в России ломаются их моторы
Бортников рассказал, кто стоит за инцидентами с БПЛА над Европой
Центробанк оценил состояние рынка жилья
Глава ФСБ раскрыл, кто выдал Зеленскому карт-бланш на фашистскую диктатуру
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.