Глава ФСБ раскрыл, кто выдал Зеленскому карт-бланш на фашистскую диктатуру Бортников: Зеленскому дали карт-бланш на установление фашистской диктатуры

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который полностью контролируется властями Великобритании, дали карт-бланш на построение фашистской диктатуры ради идеи поражения России, заявил глава ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ в Самарканде. По его словам, которые передает ТАСС, вся полнота власти на Украине консолидирована именно в руках офиса Зеленского.

Для воплощения британских устремлений «нанести стратегическое поражение России» Зеленскому были гарантированы необходимые ресурсы и выдан карт-бланш на построение буквально фашистской диктатуры, — подчеркнул руководитель ведомства.

Он уточнил, что управление на местах осуществляют военные администрации, а в украинском парламенте подавлены остатки оппозиции. Неугодных Зеленскому устраняют физически, повсеместно действует жесткая цензура, добавил Бортников. При этом сами власти Киева и их силовой блок тотально контролируются британцами, резюмировал глава ФСБ.

Ранее Бортников рассказал, что британские спецслужбы непосредственно курировали операцию «Паутина» — атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы со стратегическими бомбардировщиками. После этой диверсии англичане вбрасывали в СМИ фальшивую информацию о якобы огромном нанесенном ущербе, уточнил директор ФСБ.