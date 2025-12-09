ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 12:21

В НАК рассказали о числе задержанных бандитов

НАК: в России нейтрализовано 24 и задержано более 2 тыс. бандитов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С начала 2025 года в России нейтрализовано 24 и задержано более 2 тыс. бандитов и их пособников, сообщил сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников. Он добавил, что уровень террористических угроз по-прежнему остается высоким на Северном Кавказе.

На Северном Кавказе, где уровень террористических угроз по-прежнему остается высоким, в ходе пяти контртеррористических операций, 164 боевых и иных специальных мероприятий пресечена деятельность 332 боевиков и их пособников. Нейтрализованы 24 и задержаны более 2 тыс. лиц, причастных к террористической деятельности, — сказал он

Ранее сообщалось, что в Мариуполе задержали члена бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По информации источника, мужчина ранее проходил службу в ВСУ и последние три года скрывался в прибрежном городе.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли теракт против офицера Минобороны РФ в Крыму, планировавшего заложить взрывчатку в личный автомобиль военного агента ГУР ликвидировали. У преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.

Россия
НАК
террористы
Александр Бортников
