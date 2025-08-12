Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 11:51

В НАК рассказали о готовившихся 18 терактах в людных местах

В России задержали 290 мигрантов за подготовку 18 терактов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За 2025 год правоохранительными органами задержано более 290 мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Национального антитеррористического комитета. В НАК добавили, что указанные лица подозреваются в причастности к террористической деятельности. В ходе проведенных мероприятий удалось предотвратить подготовку 18 терактов.

При этом атаки, как подчеркнули в НАК, готовились в местах скопления людей. Конкретные локации в комитете не обозначили.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой лишать гражданства мигрантов, замешанных в киберпреступлениях. В интервью NEWS.ru политик прокомментировал недавний случай задержания шестерых подозреваемых, которые незаконно поставили на учет около пяти тысяч иностранцев через взломанные аккаунты на портале «Госуслуги». Иванов назвал такие действия угрозой национальной безопасности.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о правах мигрантов на образование. Политик убежден, что российские законы должны в первую очередь защищать интересы граждан страны. По его словам, трудовые мигранты должны ограничиваться своевременной оплатой патента и соблюдением сроков пребывания.

НАК
теракты
правоохранители
мигранты
