Милонов жестко указал мигрантам на их место в российском обществе Депутат Милонов: законы РФ должны работать на благо граждан, а не иностранцев

Законы России должны работать в первую очередь на благо граждан страны, а не иностранцев, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя заявление Минпросвещения о том, что детям мигрантов нельзя запретить бесплатно учиться в школах. По мнению парламентария, гастарбайтер может лишь «аккуратно заплатить за патент и своевременно покинуть нашу страну».

Трудовой мигрант, не сумевший найти себе реализацию на своей родине, работающий на строительстве очередного «человейника», имеет ровно одно право: аккуратно заплатить за трудовой патент и своевременно покинуть нашу страну по истечении его срока действия. Никаких дополнительных прав его статус не предполагает, — заявил Милонов.

По словам парламентария, у законодателей есть множество конституционных инструментов для приведения всех правовых механизмов к гармонии.

Ранее в Минпросвещения заявили, что введение платного обучения в школах с 1-го по 11-й класс для детей мигрантов, предложенное депутатом Госдумы Ярославом Ниловым, идет вразрез с Конституцией России. Там напомнили, что закон гарантирует право на бесплатное общее образование всем гражданам страны и иностранцам.