Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 17:41

Милонов жестко указал мигрантам на их место в российском обществе

Депутат Милонов: законы РФ должны работать на благо граждан, а не иностранцев

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законы России должны работать в первую очередь на благо граждан страны, а не иностранцев, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя заявление Минпросвещения о том, что детям мигрантов нельзя запретить бесплатно учиться в школах. По мнению парламентария, гастарбайтер может лишь «аккуратно заплатить за патент и своевременно покинуть нашу страну».

Трудовой мигрант, не сумевший найти себе реализацию на своей родине, работающий на строительстве очередного «человейника», имеет ровно одно право: аккуратно заплатить за трудовой патент и своевременно покинуть нашу страну по истечении его срока действия. Никаких дополнительных прав его статус не предполагает, — заявил Милонов.

По словам парламентария, у законодателей есть множество конституционных инструментов для приведения всех правовых механизмов к гармонии.

Ранее в Минпросвещения заявили, что введение платного обучения в школах с 1-го по 11-й класс для детей мигрантов, предложенное депутатом Госдумы Ярославом Ниловым, идет вразрез с Конституцией России. Там напомнили, что закон гарантирует право на бесплатное общее образование всем гражданам страны и иностранцам.

мигранты
законы
дети
школы
образование
депутаты
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.