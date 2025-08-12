Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Депутат призвал лишать мигрантов гражданства за одно нарушение

Депутат Иванов призвал лишать мигрантов гражданства за взлом аккаунтов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигрантов, причастных к взломам личных кабинетов на портале «Госуслуги», следует лишать российского гражданства, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Так он отреагировал на задержание шести подозреваемых, которые поставили на миграционный учет около пяти тысяч иностранцев через взломанные аккаунты. Он отметил, что подобные преступления угрожают национальной безопасности и требуют сурового наказания.

Фиктивная регистрация мигрантов через «Госуслуги» — это не просто мошенничество, а угроза национальной безопасности. Взлом личных кабинетов граждан для фиктивной регистрации мигрантов должен караться максимально строго, вплоть до лишения гражданства для организаторов таких схем. Сегодня злоумышленники отделаются условными сроками или штрафами, а завтра создадут новую схему. Необходимо ввести пожизненный запрет на въезд в Россию для иностранцев, замешанных в подобных преступлениях, а для граждан РФ — уголовную ответственность с реальными сроками, — пояснил Иванов.

Депутат подчеркнул, что необходимо усилить защиту портала «Госуслуги», внедрив двухфакторную аутентификацию. Также, по его словам, следует обязать операторов оперативно блокировать подозрительные действия.

Портал «Госуслуги» — ключевой элемент цифрового государства, и его уязвимостью не должны пользоваться преступники. Нужно ужесточить проверки при миграционном учете, ввести двухфакторную аутентификацию для подобных операций и обязать операторов связи оперативно блокировать подозрительную активность. Если человек, получивший российский паспорт, занимается преступной деятельностью, подрывающей безопасность страны, он не имеет права называться гражданином России. Это должно стать основанием для пересмотра его статуса, — резюмировал Иванов.

Ранее юрист Давид Адамс заявил, что в России вступили в силу поправки, расширяющие перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства, теперь их более 80. По его словам, они касаются тех, кто получил паспорт не по рождению, а в порядке приема в гражданство.

