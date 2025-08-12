Юрист рассказал, как изменился закон о прекращении гражданства Юрист Адамс: получивших гражданство могут его лишить за больший перечень деяний

В России вступили в силу поправки, расширяющие перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства, теперь их более 80, заявил NEWS.ru генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. По словам юриста, они касаются тех, кто получил паспорт не по рождению, а в порядке приема в гражданство.

В России вступили в силу поправки к закону о гражданстве, расширяющие перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства. Теперь таких оснований более 80. Речь идет о случаях, когда человек получил российский паспорт не по рождению, а в порядке приема в гражданство, и впоследствии был осужден за определенные преступления. В таких ситуациях возможно аннулирование решения о приеме в гражданство. Ранее подобная мера применялась в ограниченном числе случаев — в основном за террористическую и экстремистскую деятельность. Теперь список охватывает широкий спектр деяний, — пояснил Адамс.

Он отметил, что в список включены преступления против основ конституционного строя, госизмена, шпионаж, диверсия, вооруженный мятеж, а также финансирование экстремизма и реабилитация нацизма. Кроме того, по его словам, добавились новые статьи, такие как распространение ложной информации о действиях ВС России и участие в деятельности нежелательных организаций.

В список оснований для прекращения приобретенного гражданства включены преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: государственная измена, шпионаж, диверсия, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Добавлены статьи, связанные с финансированием или организацией экстремистской и террористической деятельности, публичными призывами к нарушению территориальной целостности России, реабилитацией нацизма. В числе новых оснований и статьи, введенные в последние годы: распространение заведомо ложной информации о применении ВС РФ, — пояснил Адамс.

Он также подчеркнул, что расширенный перечень фактически охватывает как насильственные, так и ненасильственные деяния. Юрист добавил, что поправки не относятся к тем, кто является гражданином России по рождению, и не распространяются на членов семьи осужденного.

Ранее сообщалось, что ФЗ, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, вступил в силу 11 августа. Документ, принятый Госдумой и подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, не распространяется на жителей ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, Крыма и Севастополя.