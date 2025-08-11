Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 13:30

В России расширили список оснований для лишения гражданства

В РФ вступил в силу закон о лишении приобретенного гражданства за 80 нарушений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральный закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, вступил в силу 11 августа, сообщается на сайте Госдумы. Теперь число причин для прекращения гражданства превышает 80, включая тяжкие преступления и действия против безопасности страны.

Среди новых оснований — убийства, сексуальное насилие над несовершеннолетними, террористическая пропаганда и кибератаки на критическую инфраструктуру. Также гражданства лишат за сотрудничество с иностранными государствами против интересов России, демонстрацию нацистской символики и содействие международным организациям без участия РФ. При этом документ, принятый Госдумой 17 июля и подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля, не распространяется на жителей ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, Крыма и Севастополя.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что всех родственников нарушивших российские законы иностранцев следует выдворять из РФ. По его словам, мигрантам, судимым за особо тяжкие преступления, можно пожизненно запретить въезд в страну.

Россия
Госдума
гражданства
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет на Москву, смертницы, теракт на Транссибе: ВСУ атакуют РФ 11 августа
Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку
В аэропорту Казани ограничили прием и отправку самолетов
В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны
Суд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве ребенка
Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме
Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве
В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна
Терапевт рассказал об опасности песчаных блох
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Трампом и Алиевым в США
Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту
В Госдуме отреагировали на возможную блокировку WhatsApp
Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт
Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин
Найдена причина усиления массированных атак ВСУ на глубинные регионы России
Обезумевший подросток «покромсал» мальчика во дворе в Петербурге
В России расширили список оснований для лишения гражданства
Депутат Бессараб назвала неприятное последствие отмены домашних заданий
В ГД предупредили о схемах обмана пенсионеров через фальшивую рекламу
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.