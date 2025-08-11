В России расширили список оснований для лишения гражданства В РФ вступил в силу закон о лишении приобретенного гражданства за 80 нарушений

Федеральный закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, вступил в силу 11 августа, сообщается на сайте Госдумы. Теперь число причин для прекращения гражданства превышает 80, включая тяжкие преступления и действия против безопасности страны.

Среди новых оснований — убийства, сексуальное насилие над несовершеннолетними, террористическая пропаганда и кибератаки на критическую инфраструктуру. Также гражданства лишат за сотрудничество с иностранными государствами против интересов России, демонстрацию нацистской символики и содействие международным организациям без участия РФ. При этом документ, принятый Госдумой 17 июля и подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля, не распространяется на жителей ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, Крыма и Севастополя.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что всех родственников нарушивших российские законы иностранцев следует выдворять из РФ. По его словам, мигрантам, судимым за особо тяжкие преступления, можно пожизненно запретить въезд в страну.