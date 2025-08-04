В Госдуме нашли способ наказать родственников мигрантов-преступников

Всех родственников нарушивших российские законы иностранцев следует выдворять из РФ, заявил в разговоре с 360.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, мигрантам, судимым за особо тяжкие преступления, можно пожизненно запретить въезд в страну.

К огромному сожалению, криминальное прошлое выходцев из стран Средней Азии для наших правоохранительных органов является тайной за семью печатями. Никто толком не знает, чем занимались или запятнали себя мигранты у себя на родине до приезда в Россию, — подчеркнул депутат.

До этого политолог Иван Скориков выразил мнение, что необходимо ввести ценз на выдачу лицензий на владение оружием мигрантам и новым гражданам России. При этом, по его словам, можно сделать исключение для участников СВО.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому приобретенного гражданства теперь могут лишить за экстремизм, убийство, действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц и деятельность против РФ в интересах других государств. В общей сложности список правонарушений, за которые могут быть применены такие меры, пополнился 72 пунктами.