Раскрыто, за что могут лишить гражданства России Экстремизм и убийства стали поводами для лишения гражданства России

Приобретенного гражданства в России теперь могут лишить за экстремизм, убийство, действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц и деятельность против РФ в интересах других государств, говорится в законе, подписанном президентом страны Владимиром Путиным. В общей сложности список правонарушений, за которые могут быть применены такие меры, пополнился 72 пунктами, свидетельствует документ, размещенный на сайте правовых актов.

Поводом для лишения гражданства могут послужить призывы к террористической деятельности, а также оправдание или пропаганда терроризма, говорится в законе. Кроме того, подобные меры могут применить за неправомерное воздействие на российскую информационную инфраструктуру.

Кроме того, российским президентом был подписан закон, в рамках которого в государственную экономику будет внедряться цифровой рубль. Согласно утвержденной инициативе, Федеральное казначейство откроет особый счет для цифровой валюты. Правом обслуживать этот счет наделили Центробанк России.