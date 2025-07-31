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31 июля 2025 в 19:59

Раскрыто, за что могут лишить гражданства России

Экстремизм и убийства стали поводами для лишения гражданства России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приобретенного гражданства в России теперь могут лишить за экстремизм, убийство, действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц и деятельность против РФ в интересах других государств, говорится в законе, подписанном президентом страны Владимиром Путиным. В общей сложности список правонарушений, за которые могут быть применены такие меры, пополнился 72 пунктами, свидетельствует документ, размещенный на сайте правовых актов.

Поводом для лишения гражданства могут послужить призывы к террористической деятельности, а также оправдание или пропаганда терроризма, говорится в законе. Кроме того, подобные меры могут применить за неправомерное воздействие на российскую информационную инфраструктуру.

Кроме того, российским президентом был подписан закон, в рамках которого в государственную экономику будет внедряться цифровой рубль. Согласно утвержденной инициативе, Федеральное казначейство откроет особый счет для цифровой валюты. Правом обслуживать этот счет наделили Центробанк России.

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