16 октября 2025 в 09:50

Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой. Документ был подписан в Москве 7 мая 2025 года, говорится в электронной базе нижней палаты парламента.

Ратифицировать договор между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, — сказано в проекте федерального закона.

Договор расширяет взаимодействие двух стран сразу в нескольких важных областях. В первую очередь это политическая и экономическая сферы, а также сферы энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, противодействия терроризму и экстремизму.

Ранее российский лидер подписал указ о награждении главы Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита одной из высших государственных наград. Политик был удостоен ордена Александра Невского за значительный вклад в развитие двусторонних отношений между странами.

До этого стало известно, что Путин подписал закон о ратификации соглашения по военному сотрудничеству между Москвой и Гаваной. Закон ратифицирует соглашение, подписанное на Кубе 13 марта 2025 года. В Москве документ утвердили 19 марта.

