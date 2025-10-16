Президент Лаоса получил почетную награду от Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении главы Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита одной из высших государственных наград. Лидер Лаоса удостоен ордена Александра Невского за значительный вклад в развитие двусторонних отношений между странами, указано на официальном портале правовой информации.

За большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой наградить орденом Александра Невского Тхонглуна Сисулита — президента Лаосской Народно-Демократической Республики, — сказано в опубликованном указе.

Орден Александра Невского представляет собой уникальную награду, сохранившуюся с исторических времен Российской империи через советский период до современной России. Учрежденный первоначально Петром I для поощрения военных заслуг, орден впоследствии стал вручаться и гражданским лицам. После восстановления в 1942 году как военной награды СССР, в современной России орден сохранился как символ преемственности отечественной истории и вручается за особые личные заслуги перед государством.

Ранее Путин удостоил заслуженного артиста России певца Александра Маршала (Минькова) орденом «За заслуги в культуре и искусстве». В документе отмечается вклад музыканта в отечественную культуру и его многолетняя плодотворная деятельность.