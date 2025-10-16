Россиян предупредили о фейках про запрет выезда за границу для мужчин

Россиян предупредили о фейках про запрет выезда за границу для мужчин МВД: в Сети распространяются фейки о запрете выезда мужчинам за границу

В Сети начали распространять фейковые документы, в которых говорится о якобы запрете выезда за границу для мужчин призывного возраста, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Такие публикации заметили в том числе в Пермском крае, Мурманской области и Ставропольском крае.

В Сети распространяются документы, якобы утверждающие введение временных ограничений на выезд для мужчин призывного возраста, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что никаких ограничений на передвижение россиян не вводилось. При этом все легитимные нормативно-правовые акты можно найти в государственных информационных системах и на официальных порталах.

Ранее в администрации Пермского края также опровергли запрет на выезд за пределы страны для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. В Министерстве территориальной безопасности региона также подтвердили, что никакие ограничения граждан на перемещения не вводились.