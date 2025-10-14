Власти отреагировали на слухи о запрете на выезд для мужчин до 30 лет

Власти отреагировали на слухи о запрете на выезд для мужчин до 30 лет В ЦУР Пермского края опровергли фейк о запрете на выезд мужчин из региона

Никаких запретов на выезд за пределы Пермского края для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет не устанавливалось, передает Центр управления регионом. В сообщении сказано, что в соцсетях появился фейк с поддельным проставлением. В Министерстве территориальной безопасности подтвердили, что никакие ограничения на перемещения не вводились.

Документ подписан и. о. председателя правительства Пермского края Ольгой Антипиной, которая в действительности является первым заместителем председателя краевого правительства. С правовыми актами можно ознакомиться на сайте ведомства, — говорится в сообщении.

