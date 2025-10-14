Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 17:36

Власти отреагировали на слухи о запрете на выезд для мужчин до 30 лет

В ЦУР Пермского края опровергли фейк о запрете на выезд мужчин из региона

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Никаких запретов на выезд за пределы Пермского края для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет не устанавливалось, передает Центр управления регионом. В сообщении сказано, что в соцсетях появился фейк с поддельным проставлением. В Министерстве территориальной безопасности подтвердили, что никакие ограничения на перемещения не вводились.

Документ подписан и. о. председателя правительства Пермского края Ольгой Антипиной, которая в действительности является первым заместителем председателя краевого правительства. С правовыми актами можно ознакомиться на сайте ведомства, — говорится в сообщении.

Ранее в Польше задержали гражданку Украины, которая при помощи искусственного интеллекта взламывала сервис «Дия» (аналог «Госуслуг»). 33-летняя женщина создавала дипфейк-видео для верификации и таким образом получала доступ к аккаунтам сограждан. В распоряжении мошенницы оказывались пароли и коды авторизации банковских приложений, что позволяло ее подельникам оформлять кредиты на чужие имена. В результате аферы пострадали как минимум 286 украинцев.

фейки
дипфейки
Пермь
мошенники
вбросы
