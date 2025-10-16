Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 07:23

«Тяжелое бремя»: военнослужащий погиб в Австралии во время учений

Военнослужащий ВС Австралии погиб во время учений недалеко от Таунсвилла

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

На северо-востоке Австралии в ходе армейских учений произошел трагический инцидент, приведший к гибели одного военнослужащего. Еще двое участников тренировочных мероприятий были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами, заявил заместитель главы правительства страны Ричард Марлз.

Инцидент произошел во время тренировочных мероприятий в районе Таунсвилла, где несут службу подразделения австралийской армии. Чиновник подчеркнул тяжесть случившегося для всего оборонного ведомства.

Это трагическая потеря тяжелым бременем ложится на наши плечи, <…> однако мы осознаем, на какой риск идут наши военные, мужчины и женщины, которые с гордостью носят форму, каждый день защищая нашу нацию, — указал Марлз в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Согласно информации Министерства обороны Австралии, один из пострадавших скончался в медицинском учреждении после госпитализации с травмами, несовместимыми с жизнью. Другие двое военнослужащих госпитализированы с повреждениями спины, грудной клетки и брюшной полости. Ведомство воздерживается от публикации деталей происшествия, ссылаясь на необходимость соблюдения конфиденциальности и уважения частной жизни военнослужащих и их семей.

Ранее сообщалось, что бывший боец UFC Суман Мохтарян был убит в пригороде Сиднея Риверстоун. 33-летний основатель спортзала Australian Top Team стал жертвой преднамеренного нападения — неизвестный открыл стрельбу и скрылся на красной Audi, которую позже нашли подожженной.

