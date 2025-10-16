Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 10:18

В ФСБ заподозрили Лондон в планах использовать боевых пловцов против России

Бортников: британские боевые пловцы планируют атаки на инфраструктуру России

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

У британских спецслужб есть планы по использованию боевых пловцов для нападений на критически важные инфраструктурные объекты Российской Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова. В ходе выступления на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ Бортников отметил, что у Москвы есть достоверная информация по данному вопросу.

Совместно с MI6 (британской разведкой. — NEWS.ru) планируют вылазки украинских диверсионных групп в приграничные регионы России, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов, — заявил глава спецслужбы.

Ранее глава Федеральной службы безопасности России заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставлены неограниченные полномочия для установления фашистской диктатуры с целью достижения победы над Россией. Бортников утверждает, что Зеленский полностью контролируется британскими властями, при этом вся полнота государственной власти на Украине сосредоточена в его администрации.

ФСБ
Александр Бортников
спецслужбы
Великобритания
