Физиогномист заметил несколько странностей в последнем видео Усольцевой

Пропавшая в Красноярском крае с семьей Ирина Усольцева на последних видео, которые она опубликовала в соцсетях, выглядела рассеянной и уставшей, рассказал в беседе с aif.ru физиогномист Олег Воеводин. Также он заявил о нехарактерной для женщины мимике.

В последнее время заметна рассеянность внимания: берется за многое сразу, включает режим многозадачности, но не всегда доводит начатое до конца. <...> На последнем видео видно, что она держит усталость в себе, — объяснил специалист.

При этом в обычное время Усольцева выглядела как человек, который держит все под контролем даже в самые трудные моменты, добавил Воеводин. По его мнению, женщина относится к той категории людей, которые вкладывают душу в каждое дело и готовятся ко всему заранее. Однако, судя по публикациям, Усольцева бывает резка в высказываниях и иногда может сказать что-то, не подумав, резюмировал эксперт.

Ранее эксперт по жестам Илья Анищенко выразил мнение, что глава семейства изначально не хотел участвовать в походе. По его словам, такой вывод можно сделать по видеозаписи, сделанной Ириной Усольцевой перед тем, как она пропала вместе с семьей.

До этого спасатель и альпинист Денис Киселев заявил, что нельзя делать однозначных утверждений о гибели семьи Усольцевых в тайге. Он уточнил, что в российских лесах есть шансы выжить даже в самую холодную зиму, чему есть множество доказательств в истории.