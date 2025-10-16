Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 10:10

Физиогномист заметил несколько странностей в последнем видео Усольцевой

Физиогномист Воеводин: Ирина Усольцева на последних видео выглядела рассеянной

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

Пропавшая в Красноярском крае с семьей Ирина Усольцева на последних видео, которые она опубликовала в соцсетях, выглядела рассеянной и уставшей, рассказал в беседе с aif.ru физиогномист Олег Воеводин. Также он заявил о нехарактерной для женщины мимике.

В последнее время заметна рассеянность внимания: берется за многое сразу, включает режим многозадачности, но не всегда доводит начатое до конца. <...> На последнем видео видно, что она держит усталость в себе, — объяснил специалист.

При этом в обычное время Усольцева выглядела как человек, который держит все под контролем даже в самые трудные моменты, добавил Воеводин. По его мнению, женщина относится к той категории людей, которые вкладывают душу в каждое дело и готовятся ко всему заранее. Однако, судя по публикациям, Усольцева бывает резка в высказываниях и иногда может сказать что-то, не подумав, резюмировал эксперт.

Ранее эксперт по жестам Илья Анищенко выразил мнение, что глава семейства изначально не хотел участвовать в походе. По его словам, такой вывод можно сделать по видеозаписи, сделанной Ириной Усольцевой перед тем, как она пропала вместе с семьей.

До этого спасатель и альпинист Денис Киселев заявил, что нельзя делать однозначных утверждений о гибели семьи Усольцевых в тайге. Он уточнил, что в российских лесах есть шансы выжить даже в самую холодную зиму, чему есть множество доказательств в истории.

Красноярский край
семьи
поиски
пропажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола
Две иностранки пытались вывезти меха из России на миллионы рублей
Суд вынес приговор по делу о хищениях на заводе «Телта»
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.