15 октября 2025 в 09:54

Специалист по лжи разобрал одно из последних сообщений Усольцевых

Профайлер Анищенко: глава семьи Усольцевых мог не хотеть идти в поход

Район, где пропали Усольцевы Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom*

Анализ видеозаписи, сделанной Ириной Усольцевой перед тем, как она пропала вместе с семьей в Красноярском крае, позволяет сделать вывод, что, возможно, глава семейства изначально не хотел участвовать в походе, заявил Woman.ru профайлер и эксперт по жестам Илья Анищенко. Он выделил одну особенность: в записи Усольцева многократно упоминает о сборах своего супруга.

Эксперт отметил, что этот момент показался ему странным и не совсем логичным, хотя и не обязательно свидетельствующим о серьезных размолвках в семье. При этом Анищенко не обнаружил в мимике и жестах Усольцевой явных признаков внутренних противоречий или двойных сообщений. Специалист также выразил сомнение в версии о заранее спланированном исчезновении, поскольку женщина на записи выглядела чрезмерно спокойной для такого сценария.

Ранее юрист движения «Альтернатива» Арина Файрушина в беседе с NEWS.ru заявила, что версия о похищении семьи Усольцевых для принудительного труда выглядит маловероятной. По ее мнению, такая гипотеза вызывает сомнения, поскольку речь идет о групповом исчезновении, а не об одном человеке.

До этого было объявлено о завершении активной стадии поисковых мероприятий в отношении пропавшей семьи. Все волонтеры, участвовавшие в операции, уже покинули территорию поселка Кутурчин в Красноярском крае.

