Политолог рассказал, как в ФРГ относятся к возможному конфликту с Россией Политолог Рар: граждане ФРГ выступают против конфронтации с Россией

Граждане Германии выступают против конфронтации с Россией, заявил в интервью «Парламентской газете» немецкий политолог Александр Рар. По его словам, при этом власти продолжают нагнетать антироссийскую истерию и исходят только из необходимости военного противостояния.

По моим наблюдениям и согласно опросам общественного мнения, которые, к слову, публикуются все реже и реже, большинство немцев выступают против конфронтации с Россией. Они подчеркивают необходимость дипломатического урегулирования украинского конфликта и считают важным договариваться по этому вопросу с Россией, — заявил Рар.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что сопредседатель германской партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель нанесла серьезный удар по канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, предложив ему вступить в ряды ВСУ. Предложение Мерцу прозвучало на фоне его публичной поддержки Украины.