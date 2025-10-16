Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 13:48

«Мы достигнем всех целей»: Нетаньяху выступил с воинственной речью

Нетаньяху заявил, что Израиль намерен достичь цели ликвидировать ХАМАС

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Christian Ditsch/IMAGO/Global Look Press

Израиль не завершил свою военную операцию против ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он выступил с заявлением в день памяти о жертвах нападения, которое произошло 7 октября 2023 года, и подчеркнул, что будущая победа окажет влияние на дальнейшую жизнь.

Мы обязаны вернуть всех похищенных, до последнего. Сыны, отдавшие свои жизни в бою, являются краеугольными камнями, на которых построено государство Израиль. Они боролись за достижение всех целей войны, и мы достигнем всех целей войны (включая ликвидацию ХАМАС и его разоружение, — NEWS.ru), — сказал премьер.

По информации американских СМИ, хакеры смогли взломать информационные системы нескольких аэропортов, расположенных в США и Канаде. Через громкоговорители было передано аудио, в котором содержались слова поддержки в адрес палестинского движения ХАМАС. В этих же записях прозвучали оскорбительные высказывания о президенте США Дональде Трампе и премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Израиля выразил поддержку мирному плану для сектора Газа, который предложил американский лидер Дональд Трамп. При этом израильский политик предупредил, что его страна готова действовать самостоятельно, если ХАМАС попытается саботировать этот процесс.

Биньямин Нетаньяху
Израиль
ХАМАС
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заявил об успехах России в строительстве малых АЭС
Зеленский обратился к миру с призывом о давлении на Россию
Бабкина призвала перестать считать народный жанр третьесортным
Появилось видео выжигающего удара по сосредоточению ВСУ в районе Волчанска
«Планы грандиозные»: Бабкина заговорила о совместной песне с SHAMAN
Погода в Москве в пятницу, 17 октября: ждать ли сильных дождей и потепления
Налим и щука зимой на Амуре: секреты выбора рыболовных снастей
Путин высказался о роли России на международном нефтяном рынке
В Британии изобрели инновационный метод слежки за ворами в магазинах
Врач назвал продукты, опасные для заражения ботулизмом
«Только предлог»: энергетик о требовании США к Индии не закупать нефть в РФ
«Все поднаелись»: Бабкина объяснила всплеск популярности народного жанра
Путин озвучил приятный прогноз насчет мирового спроса на нефть
Онищенко раскрыл, можно ли заразиться COVID и гриппом одновременно
Путин раскрыл, чем обернулся для Европы отказ от российских энергоносителей
«Является продуктом слияния»: академик РАН объяснил природу «стратуса»
Студенты посоревнуются за денежный приз при создании чат-ботов для MAX
Россиянам перечислили самые трендовые цвета зимнего сезона
«Всегда облагородит»: Бабкина о моде на кокошники
Россиянка обманула десятки семей, обещая суррогатное материнство
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.