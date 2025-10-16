«Мы достигнем всех целей»: Нетаньяху выступил с воинственной речью

Израиль не завершил свою военную операцию против ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он выступил с заявлением в день памяти о жертвах нападения, которое произошло 7 октября 2023 года, и подчеркнул, что будущая победа окажет влияние на дальнейшую жизнь.

Мы обязаны вернуть всех похищенных, до последнего. Сыны, отдавшие свои жизни в бою, являются краеугольными камнями, на которых построено государство Израиль. Они боролись за достижение всех целей войны, и мы достигнем всех целей войны (включая ликвидацию ХАМАС и его разоружение, — NEWS.ru), — сказал премьер.

По информации американских СМИ, хакеры смогли взломать информационные системы нескольких аэропортов, расположенных в США и Канаде. Через громкоговорители было передано аудио, в котором содержались слова поддержки в адрес палестинского движения ХАМАС. В этих же записях прозвучали оскорбительные высказывания о президенте США Дональде Трампе и премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Израиля выразил поддержку мирному плану для сектора Газа, который предложил американский лидер Дональд Трамп. При этом израильский политик предупредил, что его страна готова действовать самостоятельно, если ХАМАС попытается саботировать этот процесс.