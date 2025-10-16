Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 08:28

В аэропортах США и Канады прозвучали аудио с восхвалением ХАМАС

CNN: хакеры включили в громкоговорителях аэропортов Канады восхваления ХАМАС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакеры взломали информационные системы некоторых аэропортов США и Канады и включили в громкоговорителях аудио с восхвалением палестинского движения ХАМАС, сообщил телеканал CNN. Кроме того, в этих записях звучали оскорбления в адрес президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Системы оповещения в терминалах четырех аэропортов Северной Америки транслировали несанкционированные пропалестинские политические сообщения, восхваляющие ХАМАС, — говорится в сообщении.

Инциденты произошли в аэропорту Виндзор, Виктория и Келоуна в Канаде. Также хакеры взломали системы в воздушной гавани Гаррисберг в Пенсильвании.

Ранее Трамп заявил, что США намерены обеспечить разоружение ХАМАС, если оно откажется от добровольного выполнения этого требования. Он добавил, что не обязан объяснять методы, которые планируется использовать.

До этого американский лидер объявил о начале второго этапа реализации соглашения о мирном урегулировании конфликта в секторе Газа. Президент отметил, что работа по нормализации обстановки продолжается.

