Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе

Президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social о начале второго этапа реализации соглашения о мирном урегулировании в секторе Газа. Американский лидер отметил, что работа по нормализации обстановки продолжается.

Тяжесть спала с плеч, но работа еще не завершена. Вторая фаза начинается прямо сейчас! — написал Трамп.

Он уточнил, что палестинское движение ХАМАС освободило всех живых заложников в рамках первого этапа договоренностей, однако пока не передало Израилю тела погибших.

При посредничестве Египта, Катара, США и Турции 6 октября возобновились переговоры между Израилем и ХАМАС. Переговоры завершились подписанием 9 октября соглашения о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. 10 октября достигнутое соглашение о прекращении огня официально вступило в силу.

Ранее специальный представитель Программы развития ООН Яко Силлиерс рассказал, что восстановление сектора Газа потребует затрат в размере $70 млрд. По его словам, оценка ущерба проводилась совместно ООН, Европейским союзом и Всемирным банком.