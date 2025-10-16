Звезда «Восьмидесятых» шокировала поклонников фото без бюстгальтера

Российская актриса Наталья Земцова снялась топлес прямо перед окном, на котором не было штор. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) звезда сериалов «Восьмидесятые» и «Эпидемия» опубликовала кадры, на которых позировала, прикрывая грудь полотенцем.

Ванная с окном, получается, — написала она.

Многие подписчики артистки критикуют ее за излишнюю откровенность и, по их словам, вульгарность. Однако знаменитость призналась, что не обращает на это никакого внимания. Земцова подчеркнула, что ее не интересуют комплексы незнакомых людей.

Ранее певица София Кальчева опубликовала фото с бывшим женихом Николаем Басковым по случаю его 49-летия. На фото пара лежит в постели в обнимку. Исполнительница призналась, что самый веселый и «сумасшедший» период жизни Басков провел именно с ней.

До этого актриса Агата Муцениеце продемонстрировала, как проходит ее тренировка в спортзале во время беременности. На кадрах видно, как знаменитость в белой футболке и серых штанах делает растяжку на коврике для йоги. Также она использует гимнастическую палку для спины.