«Как по маслу»: беременная Муцениеце показала, как занимается спортом Муцениеце заявила, что не бросила занятия спортом во время беременности

Актриса Агата Муцениеце не стала отказываться от физической активности во время беременности. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она продемонстрировала, как проходит ее тренировка в спортзале. На кадрах видно, как знаменитость в белой футболке и серых штанах делает растяжку на коврике для йоги. Также она использует гимнастическую палку для спины.

Главное — заставить себя прийти на тренировку. Дальше как по маслу. А после — эйфория и гордость, — высказалась Муцениеце.

Ранее сообщалось, что Муцениеце посетила МФЦ и оформила документы, сменив девичью фамилию на фамилию мужа. Вместе с актрисой в МФЦ ходила блогер Александра Рей. Муцениеце и Дранга поженились 25 августа и устроили по этому случаю пышное торжество в одном из ресторанов Москвы.

До этого актер Павел Прилучный поздравил Муцениеце со свадьбой и пожелал им с Дрангой любви. Актриса устроила торжество 25 августа, в день годовщины свадьбы Прилучного и Зепюр Брутян — они отмечали три года со дня бракосочетания. В Сети сразу начали строить теории заговора, поговаривая, что артистка выбрала эту дату неслучайно.