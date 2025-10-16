Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 11:36

Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели

Певица Кальчева опубликовала фото с бывшим женихом Басковым в постели

София Кальчева и Николай Басков София Кальчева и Николай Басков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица София Кальчева опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с бывшим женихом и коллегой по цеху Николаем Басковым. Публикация приурочена к 49-летию артиста, который отметил день рождения 15 октября. На фото пара лежит в постели в обнимку.

Николай, с днем рождения тебя! Желаю тебе здоровья! Ты никогда никого не оставляешь равнодушным. Люблю и ненавижу! Остальное по телефону, — написала бывшая возлюбленная певца.

Кальчева призналась, что самый веселый и «сумасшедший» период жизни Баскова он провел с ней. Пользователи соцсети поддержали певицу и пожелали артисту всего хорошего. Кто-то из подписчиков назвал Кальчеву и Баскова красивой парой и хорошими друзьями.

Знаменитости встречались около 10 лет назад. Многие поклонники выразили сожаление в связи с тем, что они так и не обвенчались.

Ранее Басков поздравил свою мать Елену с 70-летним юбилеем. Певец выложил совместную фотографию в соцсетях и назвал родительницу примером мудрости, доброты и любви. Басков также поблагодарил мать за заботу и поддержку.

Николай Басков
певицы
артисты
романы
