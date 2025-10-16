Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Кремле объяснили, на что ориентируется Россия в закупках нефти Индией

Песков: Москва ориентируется на заявления Нью-Дели по закупкам российской нефти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона в первую очередь ориентируется на заявления Индии относительно закупок российской нефти, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в отказе от энергоносителей. Песков напомнил, что в Нью-Дели уже прояснили позицию по поставкам российского топлива, передает ТАСС.

Здесь нужно, наверное, больше ориентироваться на заявление Министерства иностранных дел [Индии], которое было сделано после заявления [президента США Дональда] Трампа. Там, собственно, дается оценка [Нью-]Дели. Лучше ориентироваться на это, — уверен представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что Моди выразил готовность прекратить закупки российской нефти. Американский лидер напомнил о своей постоянной критике энергетического партнерства Нью-Дели с Москвой. Позднее представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал уточнил, что при формировании политики импорта энергоносителей страна руководствуется исключительно интересами потребителей.

