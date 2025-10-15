Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 12:18

Телеведущая Моррис рассказала о «невыносимых» последствиях болезни

Телеведущая Джулия Моррис перенесла тяжелую форму опоясывающего лишая

Джулия Моррис Джулия Моррис Фото: Christopher Khoury/Global Look Press

Австралийская телеведущая и юмористка Джулия Моррис несколько лет назад перенесла тяжелую форму опоясывающего лишая, об этом она рассказала в интервью Sky News. По словам знаменитости, болезнь сопровождалась изматывающими симптомами, включая красную сыпь, мышечные и интенсивные головные боли.

Когда меня поразил опоясывающий лишай, это был один из самых напряженных периодов в моей карьере. Физические последствия были мгновенными и невыносимыми, — призналась женщина.

Телеведущая подробно описала свое состояние, отметив, что даже простейшие бытовые действия становились непосильной задачей. Моррис подчеркнула, что на протяжении нескольких недель чувствовала полное истощение.

Ранее сообщалось, что 85-летнему актеру Вениамину Смехову, исполнителю роли Атоса в фильме «Д„Артаньян и три мушкетера“, врачи рекомендовали срочно снизить вес после диагностики ожирения первой степени и жалоб на аритмию с одышкой. Медики скорректировали терапию артиста, назначили витамины для укрепления костей и разработали программу похудения.

болезни
телеведущие
Австралия
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военкор оценил важность освобождения Новопавловки и Алексеевки
Сикорский раскрыл, на сколько лет Украина готова растянуть кризис
МИД России дал совет россиянам, желающим посетить Мадагаскар
Шесть священнослужителей были арестованы
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС России
Россиянам раскрыли, когда родители обязаны прийти на собрание в школу
«Крепкая команда»: ветеран ЦСКА сравнил сборные Ирана и Боливии
Зеленский утвердил создание Одесской военной администрации
Где припарковаться в Казани: карта платных и бесплатных парковок
Стало известно, как российские алмазы обходят санкции G7
«Это перебор»: политолог высказался о скандале с главой Самарской области
Юрист ответил, действительно ли за неубранную мочу собак могут оштрафовать
Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа
Российская армия разнесла используемые ВСУ объекты инфраструктуры
Педофил под диваном: как полиция ловила насильника Шаню на Урале
За сутки российские средства ПВО сбили 142 дрона ВСУ
Россиянам рассказали, какое питание ускорит выздоровление при ОРВИ
Стало известно количество жертв после взрыва на танкере в Индонезии
Телеведущая Моррис рассказала о «невыносимых» последствиях болезни
«Стратегия примитивна»: Медведчук о причине поездки Зеленского в Вашингтон
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.