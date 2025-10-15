Телеведущая Моррис рассказала о «невыносимых» последствиях болезни

Австралийская телеведущая и юмористка Джулия Моррис несколько лет назад перенесла тяжелую форму опоясывающего лишая, об этом она рассказала в интервью Sky News. По словам знаменитости, болезнь сопровождалась изматывающими симптомами, включая красную сыпь, мышечные и интенсивные головные боли.

Когда меня поразил опоясывающий лишай, это был один из самых напряженных периодов в моей карьере. Физические последствия были мгновенными и невыносимыми, — призналась женщина.

Телеведущая подробно описала свое состояние, отметив, что даже простейшие бытовые действия становились непосильной задачей. Моррис подчеркнула, что на протяжении нескольких недель чувствовала полное истощение.

Ранее сообщалось, что 85-летнему актеру Вениамину Смехову, исполнителю роли Атоса в фильме «Д„Артаньян и три мушкетера“, врачи рекомендовали срочно снизить вес после диагностики ожирения первой степени и жалоб на аритмию с одышкой. Медики скорректировали терапию артиста, назначили витамины для укрепления костей и разработали программу похудения.