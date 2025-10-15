Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 14:14

Изнасиловавшего и убившего россиянку бойца ВСУ осудили на пожизненный срок

Бойца ВСУ Парафило осудили пожизненно за убийство жительницы Курской области

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Военнослужащего ВСУ Владимира Парафило, который изнасиловал и убил 55-летнюю жительницу села Русское Поречное Суджанского района Курской области, осудили на пожизненный срок, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Там подчеркнули, что украинец вместе с тремя сослуживцами также пытал женщину электрошокером.

Кроме того, Парафило застрелил мирного жителя, который попытался помочь женщине. Желая скрыть следы преступления, украинские военнослужащие спустили тела в подвал, после чего подорвали его, добавили в ведомстве. 25 декабря 2024 года украинца обнаружили военнослужащие ВС РФ, которым он сдался в плен.

Приговором суда Парафило назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима, — уточнили в СКР.

Ранее в сгоревшем доме в поселке Вороново под Северодонецком в ЛНР были обнаружены останки женщины, погибшей во время боев в 2022 году. Помимо самих останков была найдена гильза. Следствие предполагает, что местная жительница могла быть застрелена украинскими военными при их отступлении.

ВСУ
суды
пытки
преступления
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме придумали, как дополнительно защитить здоровье нации
Белоусов раскрыл условие для соблюдения ограничений по ДСНВ
Губернатор Самарской области покаялся за мат при увольнении главы района
В Москве пройдет форум «Туризм будущего»
Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»
Стало известно, когда истекают полномочия нецензурно уволенного чиновника
В Минобороны указали на активное военное присутствие НАТО у границ России
Били электрошокером и насиловали: как солдаты ВСУ убили россиянку
Россия поможет Венгрии в реализации важного проекта
Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
В Госдуме рассказали, какие льготы появятся для участников СВО и их семей
Раскрыто, что стоит за словами нардепов о скором завершении конфликта
Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по нефтепроводу «Дружба»
Стало известно, как изменилась интернет-активность россиян старше 55 лет
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского объявил конкурсную программу
Силуанов назвал главную причину укрепления рубля
Годовалый сын Джастина Бибера стал миллиардером
Раскрыто, зачем в Одессе создают военную администрацию после гонений мэра
ВС России обзавелись новейшими снайперскими винтовками
Названо условие, при котором конфликт на Украине закончится очень быстро
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.