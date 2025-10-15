Изнасиловавшего и убившего россиянку бойца ВСУ осудили на пожизненный срок

Военнослужащего ВСУ Владимира Парафило, который изнасиловал и убил 55-летнюю жительницу села Русское Поречное Суджанского района Курской области, осудили на пожизненный срок, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Там подчеркнули, что украинец вместе с тремя сослуживцами также пытал женщину электрошокером.

Кроме того, Парафило застрелил мирного жителя, который попытался помочь женщине. Желая скрыть следы преступления, украинские военнослужащие спустили тела в подвал, после чего подорвали его, добавили в ведомстве. 25 декабря 2024 года украинца обнаружили военнослужащие ВС РФ, которым он сдался в плен.

Приговором суда Парафило назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима, — уточнили в СКР.

