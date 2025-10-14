Кудрявцева обрушилась на лицемеров после конфликта с Гузеевой Кудрявцева заявила о фальши и двойных стандартах после скандала с Гузеевой

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась эмоциональным постом в Telegram-канале, посвященным лицемерию и двойным стандартам, на фоне недавнего конфликта с ее коллегой Ларисой Гузеевой. Она добавила, что интуиция редко подводит ее, когда ей лгут.

Ненавижу фальшь и двойные стандарты. Я уже давно наблюдаю за людьми и не устаю восхищаться лицемерием, — написала Кудрявцева.

Поводом для ссоры знаменитостей стала программа Кудрявцевой, где она рассказала о мошенничестве с виллами на Бали, показав кадры с Гузеевой, рекламирующей проблемные апартаменты. В ответ актриса выразила беспокойство о ментальном здоровье подруги, напомнив, что та тоже участвовала в рекламе этих вилл.

Ранее младшая дочь певца Валерия Ободзинского рассказала в интервью NEWS.ru, что певицу Аллу Пугачеву раздражала популярность ее отца. Она выразила мнение, что Примадонна завидовала ее родителю. По словам девушки, артистка часто скандалила с организаторами концертов, которые превозносили талант исполнителя хита «Эти глаза напротив».