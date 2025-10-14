Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 18:32

Кудрявцева обрушилась на лицемеров после конфликта с Гузеевой

Кудрявцева заявила о фальши и двойных стандартах после скандала с Гузеевой

Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: NEWS.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась эмоциональным постом в Telegram-канале, посвященным лицемерию и двойным стандартам, на фоне недавнего конфликта с ее коллегой Ларисой Гузеевой. Она добавила, что интуиция редко подводит ее, когда ей лгут.

Ненавижу фальшь и двойные стандарты. Я уже давно наблюдаю за людьми и не устаю восхищаться лицемерием, — написала Кудрявцева.

Поводом для ссоры знаменитостей стала программа Кудрявцевой, где она рассказала о мошенничестве с виллами на Бали, показав кадры с Гузеевой, рекламирующей проблемные апартаменты. В ответ актриса выразила беспокойство о ментальном здоровье подруги, напомнив, что та тоже участвовала в рекламе этих вилл.

Ранее младшая дочь певца Валерия Ободзинского рассказала в интервью NEWS.ru, что певицу Аллу Пугачеву раздражала популярность ее отца. Она выразила мнение, что Примадонна завидовала ее родителю. По словам девушки, артистка часто скандалила с организаторами концертов, которые превозносили талант исполнителя хита «Эти глаза напротив».

Лера Кудрявцева
Лариса Гузеева
ссоры
скандалы
телеведущие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Брыльска и Вайкуле: кто из иностранных звезд СССР отвернулся от России
Момотов пожаловался на скромные доходы
Балашиху могут подключить к системе МЦД-4
Родительские собрания хотят перевести на удаленку
Новый лидер Мадагаскара анонсировал референдум и выборы
Стало известно о неожиданном государственном визите в Москву 15 октября
США готовят крупное объявление о поставках оружия Украине
Диетолог рассказала, чем опасна нехватка витамина D
Киллер с ножом и мертвый одноклассник: главные ЧП дня
Оценены шансы Украины воспользоваться «Золотым куполом» США
Раскрыта судьба положившего в одиночку пятерых бойцов ВСУ
Дружеский матч в баре привел к травме у посетителя и травле официантки
США выбыли из топ-10 рейтинга «сильных» паспортов мира
Маркетплейс обязали выплатить 415 тыс. рублей за недоставленный телевизор
Экс-глава военной лаборатории получил «условку» за хищение 195 млн рублей
Раскрыто, как повлияют ограничения продажи алкоголя на Алтае на турпоток
Вместо кастинга интим: московского фотографа обвинили в харассменте
Стало известно число полуфиналистов конкурса «Это у нас семейное»
Киану Ривз впервые отреагировал на сплетни о тайной свадьбе
Расторгуев рассказал, какой должна быть помощь детям
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.