Дочь Ободзинского рассказала о скандалах Пугачевой с ее отцом

Певицу Аллу Пугачеву раздражала популярность Валерия Ободзинского, рассказала в интервью NEWS.ru младшая дочь артиста — Валерия Валерьевна. Она выразила мнение, что Алла Борисовна завидовала ее отцу. По словам Валерии, певица часто скандалила с организаторами концертов, которые превозносили талант исполнителя хита «Эти глаза напротив».

Ободзинского часто ставили в программу в завершении концерта. Это считалось подтверждением звездного статуса — исполнить последнюю песню. «Почему Ободзинский? Я хочу закрывать концерт!», — возмущалась Пугачева. Завидовала, — поделилась дочь исполнителя.

Ранее Ободзинская опровергла слухи о романе отца с Примадонной. Она уточнила, что отцу не нравился такой тип женщин как Пугачева. Она также предположила, что и сама Алла Борисовна навряд ли могла увлечься Ободзинским, так как всегда оценивала мужчин с точки зрения своей выгоды.

Также она вспомнила, как в 1960-е Пугачеву уволили из известного на весь СССР музыкального ансамбля Олега Лундстрема за профнепригодность. Кроме вопросов профессионального характера, по словам наследницы артиста, коллегам не нравился скандальный характер Пугачевой.