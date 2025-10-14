Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:16

Дочь Ободзинского рассказала о скандалах Пугачевой с ее отцом

Дочь Ободзинского: Пугачева завидовала популярности отца

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певицу Аллу Пугачеву раздражала популярность Валерия Ободзинского, рассказала в интервью NEWS.ru младшая дочь артиста — Валерия Валерьевна. Она выразила мнение, что Алла Борисовна завидовала ее отцу. По словам Валерии, певица часто скандалила с организаторами концертов, которые превозносили талант исполнителя хита «Эти глаза напротив».

Ободзинского часто ставили в программу в завершении концерта. Это считалось подтверждением звездного статуса — исполнить последнюю песню. «Почему Ободзинский? Я хочу закрывать концерт!», — возмущалась Пугачева. Завидовала, — поделилась дочь исполнителя.

Ранее Ободзинская опровергла слухи о романе отца с Примадонной. Она уточнила, что отцу не нравился такой тип женщин как Пугачева. Она также предположила, что и сама Алла Борисовна навряд ли могла увлечься Ободзинским, так как всегда оценивала мужчин с точки зрения своей выгоды.

Также она вспомнила, как в 1960-е Пугачеву уволили из известного на весь СССР музыкального ансамбля Олега Лундстрема за профнепригодность. Кроме вопросов профессионального характера, по словам наследницы артиста, коллегам не нравился скандальный характер Пугачевой.

артисты
Алла Пугачева
шоу-бизнес
певцы
Виктория Катаева
В. Катаева
