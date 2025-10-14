Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 10:13

Актриса Розанова ответила на слухи о риске лишиться зрения из-за катаракты

Актриса Розанова опровергла слухи о перенесенной операции на глазах

Ирина Розанова Ирина Розанова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Розанова опровергла распространившиеся слухи о проблемах со зрением и перенесенной операции. В беседе с NEWS.ru она отметила, что ее здоровье в полном порядке, а подобные сплетни лишь повышают популярность.

У меня с глазами все нормально, отлично, я, наоборот, прозрела, все хорошо. Спасибо желтухе, они поднимают популярность. Сидишь тихо, примус починяешь, а они работают. Я всегда их благодарю, я бы никогда такого сама не придумала. Поэтому я благодарна им. Правда. Бизнес, бедный, шоу-бизнес. Он все время себе что-то придумывает. Я спокойно живу, а [желтая пресса] то похоронит, то теперь вот — ослепла. Прямо спасибо за движуху. Нет, со мной все отлично, — высказалась Розанова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актера Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали из-за болей в груди. По данным канала, у артиста заподозрили проблемы с сердцем. Однако сам Сухоруков опроверг слухи и призвал СМИ быть бдительными, заявив, что информация ложная и непрофессиональная.

актрисы
болезни
слухи
шоу-бизнес
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В горах Дагестана накрыли майнинг-фермы
Ценность света: как современные окна повышают стоимость жилья
Просто и сытно: перловая каша с печенкой по-советски — как в столовой
В России повысят исполнительский сбор до 12%
Грязевые массы «поглощают» Краснодарский край
Посол Франции высказался о конфискации активов России
Дочь Ободзинского впервые прокомментировала слухи о его романе с Пугачевой
«Самая ужасная из всех»: Трамп раскритиковал Time за его фото на обложке
Россиянам в Египте объявили «сухой закон»
В Китае признались, что военные потеряли дар речи из-за российской подлодки
Киркоров не вступил в наследство отца
Лауреат Нобелевской премии мира осудил Мачадо за слова о США
Шумахер подал обнадеживающий знак после травмы головы
Из европейской страны выдворили русскоязычного пенсионера
«Я решил стать добровольцем»: Лондон обвинили в убийствах жителей ДНР
Россиянам дали советы, как правильно готовить квашеную капусту
На Украине раскрыли цель Зеленского на встрече с Трампом
В Госдуме рассказали, нужно ли заставлять россиян прививаться от гриппа
Актриса Розанова ответила на слухи о риске лишиться зрения из-за катаракты
В московском автобусе «заяц» напал на сотрудников контроля
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.