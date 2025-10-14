Актриса Розанова ответила на слухи о риске лишиться зрения из-за катаракты

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Розанова опровергла распространившиеся слухи о проблемах со зрением и перенесенной операции. В беседе с NEWS.ru она отметила, что ее здоровье в полном порядке, а подобные сплетни лишь повышают популярность.

У меня с глазами все нормально, отлично, я, наоборот, прозрела, все хорошо. Спасибо желтухе, они поднимают популярность. Сидишь тихо, примус починяешь, а они работают. Я всегда их благодарю, я бы никогда такого сама не придумала. Поэтому я благодарна им. Правда. Бизнес, бедный, шоу-бизнес. Он все время себе что-то придумывает. Я спокойно живу, а [желтая пресса] то похоронит, то теперь вот — ослепла. Прямо спасибо за движуху. Нет, со мной все отлично, — высказалась Розанова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актера Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали из-за болей в груди. По данным канала, у артиста заподозрили проблемы с сердцем. Однако сам Сухоруков опроверг слухи и призвал СМИ быть бдительными, заявив, что информация ложная и непрофессиональная.